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Коммерсантъ FM
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Гражданство «под ключ»

Чем привлекателен паспорт Киргизии для россиян

На площадках объявлений россиянам предлагают паспорта Киргизии. Оформление гражданства обойдется в среднем в 500-800 тыс. руб. Авторы таких публикаций предлагают сопровождение «под ключ» и включают услуги от помощи с документами до личного водителя, который встретит в аэропорту. Зачем россиянам паспорт Киргизии? И так ли просто оформить документ на самом деле? Разбиралась Дарья Фоменко.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Схема получения паспорта Киргизии выглядит так: клиент присылает личные данные, автор объявления направляет запрос в Бишкек. После получения предварительного одобрения стороны выбирают даты выезда, вместе с желающим получить гражданство в Киргизию летит сопровождающий. Процедура, как обещает продавец, занимает всего один день.

Правда, посетить Бишкек придется дважды — в первую поездку клиент подает заявление, а во вторую — забирает паспорт. Если документ нужен не срочно, оформление гражданства обойдется в $5 тыс., рассказал “Ъ FM” автор одного из объявлений:

«В 2022 году просели сделки по международной недвижимости, и мы начали помогать делать паспорта Киргизии клиентам с целью дальнейшей продажи их активов. И так у нас в офисе организовался отдел по документам 80 стран с безвизовым въездом.

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Если нет проблемы со сроками, то можно сделать услугу дешевле. Например, вы приведете другого клиента, за каждого делаю скидку в 10%. Если по вашей рекомендации к нам обратятся десять человек, то вы паспорт получите бесплатно. Если же документ нужен срочно, то его получение обойдется в $20 тыс., средней срочности — в $10 тыс., если нет никакой спешки — в $5 тыс.».

В рейтинге силы паспортов документ Киргизии расположен ближе к концу. Безвизовый или упрощенный режим въезда действует только с 64 странами.

Так что заметной свободы передвижения такое гражданство не добавит, отметил исполнительный директор агентства «Визаход» Даниил Сергеев. При этом и получение паспорта может оказаться простой процедурой только на словах, добавляет он:

«У Кыргызстана с точки зрения паспорта нет никаких преимуществ. Единственная причина, по которой эта услуга может быть востребована, — это цена. По сравнению с грузинским, практически европейским, паспортом, она сильно ниже.

О Кыргызстане в России известно достаточно мало, чтобы обмануться представлениями о том, что это просто, дешево и легко.

Во многих странах бывшего Советского Союза эта процедура может казаться простой в соответствии с законодательством. Но мы, сталкиваясь с такими консультантами и получая от них предложения, не видим в этой процедуре ничего легкого. Все равно есть большие юридические препоны».

Но паспорт Киргизии может пригодиться при получении визы, уточняют собеседники “Ъ FM”. Например, разрешения на въезд в США гражданам республики дают сразу на 10 лет, а европейская виза станет доступнее, просто потому что в консульствах в Киргизии нет таких очередей, как в России.

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Открыть счета или компанию с таким паспортом в условиях военных действий тоже, очевидно, проще, заметила директор международных программ агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина:

«По российскому паспорту можно посетить без визы гораздо большее количество стран. Но не в этом ценность киргизского паспорта для граждан РФ в данный момент, а в том, что это другое государство, которое не настолько обложено санкциями и не настолько его граждане преследуются в этом смысле.

Ведь много ситуаций, когда не открывают счета за рубежом, не регистрируют компании в силу того, что у заявителя российский паспорт. Возросло количество людей, которые отказываются от гражданства РФ».

Так что паспорт Киргизии может пригодиться и тем, кто хочет выйти из гражданства России, особенно, если человек после отказа намерен посещать страну. Ведь Россия — одно из 26 государств, с которыми у Киргизии действует безвизовый режим.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

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