Беженцам добавили прав

Во Франции примут российских уклонистов: Национальный суд Пятой республики признал право таких граждан на получение статуса беженца. Речь идет о тех, кто избегает частичной мобилизации или покинул зону военных действий на Украине. Пребывания в запасе недостаточно для оформления документа, чтобы стать беженцем, необходимо предоставить доказательства, что в стране исхода гражданину грозит опасность и преследование со стороны государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

После объявления частичной мобилизации в 2022 году число россиян, желающих получить убежище во Франции, кратно выросло, рассказала корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова:

«С того момента, как этот поток начал возрастать, в рамках ЕС было очень много дискуссий на эту тему. В итоге более или менее удалось привести это к общему знаменателю на основе статьи, которая подразумевает статус политического беженца для тех, кто уклоняется от службы, чтобы избежать совершения военных преступлений.

Женевская конвенция это описывает достаточно обще. И вот Национальный суд Франции очертил юридические границы для этого, обозначив, что многие действия российской армии в рамках происходящего на Украине, могут рассматриваться как военные преступления, и таким образом граждане РФ, которые не хотят в них участвовать, могут претендовать на статус политического беженца. Таким образом их заявки должны рассматриваться, хотя так было и раньше, но все происходило в индивидуальном порядке.

При этом претендентам на такой статус нужно запастись терпением, потому что французская бюрократия сама по себе очень медлительна, документы рассматриваются очень долго.

Чаще всего это занимает как минимум полгода, а то и больше. Но при этом сам факт подачи заявки дает право на пребывание в стране. Пока она рассматривается, потенциальный политический беженец может легально находиться во Франции и даже пользоваться определенными социальными структурами, получать помощь и так далее».

В прошлом году статус беженца в Евросоюзе получили более 380 тыс. человек, это на 40% больше, чем в 2021-м. Больше всего иностранцев нашли защиту в Германии — страна приняла почти 160 тыс. беженцев. На втором месте оказалась Франция — там статус смогли оформить 40 тыс. заявителей.

Упростится ли процедура получения убежища во Франции для россиян на практике? Этот вопрос “Ъ FM” задал члену Парижской палаты адвокатов Никите Кузнецову:

«Самые главные критерии — проситель убежища во Франции должен доказать, что ему в стране его проживания угрожает опасность для здоровья или жизни, которая исходит от самого государства. На практике рассматривается вопрос не только того, что произошло сразу перед тем, как человек выехал за границу, но и события, которые до этого в его жизни происходили, каковы его политические взгляды.

После того, как заявитель получил статус политического беженца, то он получает вид на жительство на 10 лет и имеет право на работу. Также можно просить и французское гражданство, это тоже возможно».

В прошлом году число беженцев из России в Евросоюз выросло почти в шесть раз, приводит данные профильное агентство по этим вопросам. До начала военных действий на Украине поток россиян, запрашивающих убежище, находился на уровне 500-600 человек в месяц. В марте 2022-го их число выросло до 1,3 тыс. После объявления мобилизации заявки подавали более 2 тыс. человек в месяц. В январе этого года в Европе зафиксировали новый рекорд — убежище запросили более 2,5 тыс. россиян.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дарья Фоменко