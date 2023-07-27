Российские граждане пригрелись в Египте

Несмотря на общее сокращение инвестиций россиян в зарубежную недвижимость, на некоторых рынках отмечается прирост спроса. Так, интерес к объектам в Египте в первом полугодии вырос в два раза: страна впервые вошла в десятку востребованных направлений за счет невысоких цен и иммиграционных программ. Россияне вряд ли собираются переезжать в Египет, но паспорт страны позволяет им проходить проверки зарубежных банков и участвовать в программах третьих стран, говорят консультанты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

За первую половину 2023 года спрос россиян на покупку недвижимости в Египте вырос в два раза год к году, что позволило стране впервые войти в топ-10 самых востребованных направлений для таких инвестиций, подсчитали в Prian.ru. По оценкам аналитиков, в этом году россияне могут купить в Египте до 2–3 тыс. объектов недвижимости. Официальных данных по числу сделок иностранцев пока нет. В Tranio говорят о росте числа заявок на Египет на 33% за год. Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева связывает увеличение интереса с растущей популярностью недвижимости на Ближнем Востоке в целом.

Интерес к Египту растет в условиях общего снижения инвестиций в зарубежную недвижимость. По данным Prian.ru, совокупный объем спроса в первом полугодии сократился в 1,7 раза год к году. В Tranio оценивают спад в 15%. Об аналогичной просадке говорит и руководитель международного направления Golden Brown Group Даяна Березовская. Так, в Турции, по данным местных властей, в июне этого года россияне приобрели 733 объекта недвижимости, что на 26% меньше показателя мая и на 61% отстает от значения июня прошлого года. Но аналитики напоминают, что 2022 год характеризовался всплеском интереса к зарубежным активам из-за стремления россиян переехать или найти новые возможности для инвестиций (см. “Ъ” от 19 декабря 2022 года). Относительно первой половины 2021 года спрос на зарубежную недвижимость выше на 28,1%, говорит коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова.

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин объясняет растущий спрос на Египет относительно невысокими ценами. Объекты на вторичном рынке в стране сейчас можно подобрать по €40–50 тыс., а бюджетная недвижимость в Турции в среднем стоит €100 тыс. В Египте также стали активнее продвигаться иммиграционные программы, добавляет господин Березин. По его словам, получить вид на жительство (ВНЖ) можно при покупке недвижимости от $50 тыс., гражданство — от $300 тыс. «Но для получения паспорта не подходит недвижимость на Синайском полуострове, где расположен курорт Шарм-эш-Шейх, чаще выбирают объекты в Каире, где высокий спрос на аренду со стороны местного населения»,— предупреждает Елена Милишенкова.

Филипп Березин отмечает, что вряд ли многие россияне планируют перебраться в Египет, где жизнь «гораздо более специфическая», чем, например, в Турции. В индексе паспортов Henley & Partners Египет занимает 83-е место, с ним можно без виз посетить 54 страны. У РФ — 49-е место и 115 стран. «Но если учитывать, что гражданам России сейчас не приходится выбирать, то все существующие варианты могут быть интересными»,— замечает представитель Henley & Partners Полина Кулешова.

Елена Милишенкова добавляет, что египетский паспорт позволяет пройти compliance в международных банках для открытия или разблокировки счетов и участвовать в других программах. «По "золотой визе" Греции основному заявителю нужен нероссийский паспорт, и египетский подходит»,— говорит она. С последним можно также претендовать на получение неиммиграционной визы E2 в США, но нужно прожить в Египте не менее трех лет, добавляет Полина Кулешова.

Новые направления инвестиций в зарубежную недвижимость сменяют более привычные. Согласно Prian.ru, впервые за несколько лет в числе наиболее востребованных направлений в первом полугодии не оказалось Финляндии. За год интерес к этой стране сократился в пять раз, а спрос на объекты в Эстонии снизился в четыре раза. Филипп Березин объясняет динамику политикой конкретных стран в отношении россиян. В целом, по его словам, доля европейских направлений в структуре спроса стабилизировалась на уровне 30% после снижения до 20% осенью 2022 года. По словам господина Березина, среди наиболее востребованных европейских рынков остаются Черногория, Испания, Болгария, Кипр и Италия. «В южные страны граждане РФ въехать могут, пусть и со сложностями, а в Финляндии владельцы недвижимости не получают доступ к своим объектам — визовый въезд на этом основании недоступен»,— говорит он.

Александра Мерцалова