В Тамбовской области могут уйти в отставку курирующие охоту чиновники

И.о. министра экологии Тамбовской области Алла Альбегова на пресс-конференции накануне анонсировала отставку «по итогам внутреннего аудита» двух курирующих охоту в регионе чиновников. По словам госпожи Альбеговой, заявление на увольнение «по собственному желанию» уже написали замминистра экологии Тамбовской области, руководитель охотинспекции Александр Киреев и глава казенного учреждения «Тамбовохота» Александр Акулин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Претензии к ним, по словам госпожи Альбеговой, связаны с распределением охотничьих угодий на территории традиционно богатой дичью Тамбовской области в частное пользование аффилированным лицам по нерыночным условиям.

«Имелись нарушения аукциона на элитные охотничьи угодья в одном из районов, которые по странным стечениям обстоятельств были переданы в пользование на длительный срок по смешной цене, всего за 20 руб. Здесь возможен ущерб федеральному бюджету, поэтому передали материалы в правоохранительные органы и оказываем им содействие»,— сказала и.о. министра.

В учреждении «Тамбовохота», по ее словам, были выявлены факты «совмещения работы на частных охотпользователей, приобретения за счет бюджета имущества и списания в личных целях». В частности, и.о. министра выделила факт «оформления на подставных лиц частного охотхозяйства в конце 2021 года в интересах руководства учреждения».

В том числе, заявила госпожа Альбегова, «присутствуют факты браконьерства со стороны сотрудников учреждения»: «Сам себя не проверишь и не накажешь»

Источник «Ъ-Черноземье», близкий к правительству Тамбовской области добавил, что кадровые решения в отношении курирующих охоту чиновников принимались «по согласованию» с главой региона Максимом Егоровым, а впоследствии он же поддержал передачу материалов «аудита» силовикам.

В конце 2022 года правительство Воронежской области провело реформу сферы охоты, забрав у департамента природных ресурсов и экологии полномочия региональной охотничьей инспекции, чтобы передать их управлению лесного хозяйства. До этого охотничье и стрелковое сообщество региона неоднократно выступало с критикой того, как департамент экологии выполнял полномочия охотинспекции.

Сергей Калашников

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