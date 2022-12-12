Департамент экологии Воронежской области может лишиться полномочий охотинспекции

Правительство Воронежской области может забрать у департамента природных ресурсов и экологии полномочия региональной охотничьей инспекции, чтобы передать их управлению лесного хозяйства. Проект постановления губернатора Александра Гусева о внесении соответствующих поправок в положение о деятельности управления опубликовала на своей странице «Вконтакте» автономная некоммерческая организация спортивной стрельбы «Воронежский стрелковый клуб». В облправительстве «Ъ-Черноземье» подтвердили подлинность документа. Он еще не подписан и, соответственно, решение пока не принято окончательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Планируется, что управление лесного хозяйства получит дополнительные полномочия по охране объектов животного мира, а также станет уполномоченным органом в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории региона. В частности, после ожидаемых изменений, уже управление лесного хозяйства, а не департамент экологии будет заниматься выдачей обязательных для приобретения гражданского огнестрельного длинноствольного оружия охотничьи билетов и разрешений на охоту.

Ранее охотничье и стрелковое сообщество региона неоднократно выступало с критикой того, как департамент экологии выполнял полномочия охотинспекции. В июне этого года прокуратура проверяла ведомство по жалобам охотников на отказы в выдаче разрешений на добычу степного сурка-байбака из-за негибкости систем подачи онлайн-заявлений. В феврале 2021-го схожий конфликт разгорелся вокруг выдачи разрешений на отстрел лисиц, тогда работу департамента после обращений охотников проверяло Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора.

Впрочем, каких-либо формальных претензий надзорные ведомства после анализа обоих ситуаций не высказывали, а руководитель департамента Наталья Ветер подчеркивала, что ее сотрудники «не допускали нарушений закона»

«Будем надеяться, что в новом году в охотничьей сфере нашего региона произойдут фундаментальные изменения в лучшую сторону»,— прокомментировали проект постановления в Воронежском стрелковом клубе, заявив, что готовы «помочь новому руководству охотинспекции обратить внимание на возникающие вопросы в данной сфере».

Подробнее об одном из споров вокруг деятельности охотинспекции — в материале «Ъ-Черноземье» «Не день сурка»

Сергей Калашников

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