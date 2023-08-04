ТАСС: Хабиб отказался тренировать Маска для боя против Цукерберга

Российский экс-боец MMA Хабиб Нурмагомедов отклонил предложение американского бизнесмена Илона Маска стать его тренером для боя с главой корпорации Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) Марком Цукербергом, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хабиб Нурмагомедов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Хабиб Нурмагомедов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Илон Маск хотел, чтобы Хабиб Нурмагомедов готовил его к бою против Марка Цукерберга. Однако Хабиб отказался от этого, причины отказа неизвестны»,— сообщил агентству собеседник, знакомый с ситуацией. Также уточняется, что автором идеи привлечения Хабиба Нурмагомедова к подготовке Илона Маска к поединку был генеральный директор UFC Eurasia Андрей Громковский.

22 июня Илон Маск и Марк Цукерберг в своих соцсетях объявили о готовности подраться друг с другом в спортивном октагоне. Господин Цукерберг уже начал активно готовиться к предстоящему поединку и рассказывал об этом журналистам.

В индексе миллиардеров Bloomberg господин Маск 22 июня с состоянием $232 млрд занимает первое место, господин Цукерберг ($103 млрд) — десятое.

В 2017 году бизнесмены поспорили о будущем искусственного интеллекта (ИИ). Илон Маск склонен оценивать ИИ как потенциальную экзистенциальную угрозу для человечества. Марк Цукерберг настроен по отношению к ИИ более оптимистично.

Александр Кислов