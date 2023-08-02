В Ленобласти попрощались со «знаковым» долгостроем в Мурино

В городе Мурино (Ленинградская область) завершилось строительство второй очереди проблемного ЖК «Десяткино». Разрешение на ввод в эксплуатацию выдал областной госстройнадзор. Заместитель председателя регионального правительства Евгений Барановский назвал этот долгострой «одним из знаковых» на карте Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, завершение проекта потребовало «значительных усилий» не только со стороны строителей, но и энергетиков, юристов, проектировщиков и властей на всех уровнях.

«Итог этой работы: почти 10 лет ожидания дольщиков "Нормана" подходят к концу. Правительство Ленинградской области планомерно решает вопрос пострадавших граждан»,— цитирует чиновника пресс-служба ведомства.

Строительство второй очереди жилого комплекса в 2013 году начинал застройщик «Норманн» за счет средств 330 дольщиков. Сдать объект планировалась в конце 2015 года, однако через четыре года компания обанкротилась, так и не завершив работы. Местные власти подключили к решению проблемы федеральный Фонд развития территорий. Работы возобновились весной прошлого года.

Накануне прокуратура сообщила, что при надзорном сопровождении ведомства был введен в эксплуатацию проблемный многоквартирный дом («Зеленый дом») в ЖК «Геометрия» в городе Кудрово Всеволожского района. «Ъ-СПб» писал об этом.

Также правительство региона 1 августа отчиталось, что в день рождения Ленинградской области Региональный фонд защиты прав дольщиков закончил стройку четвертого корпуса проблемного ЖК «Янинский каскад» (Всеволожский район), а инвестор, привлеченный руководством Ленобласти, завершил два дома в ЖК «Ванино» (Ломоносовский район).

Ранее глава региона Александр Дрозденко во время пресс-конференции, посвященной 96-летию области, заявил, что только за прошлый год удалось восстановить в правах более 7,2 тыс обманутых дольщиков. «В этом году мы сохраняем такие же темпы»,— отметил он.

Подробнее о том, как Ленобласть решает проблему долгостроев — в материале «Завершить начатое».

Андрей Кучеров, Надежда Ярмула

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