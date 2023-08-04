Предсерийный BMW Vision Neue Klasse дебютирует осенью

Компания BMW осенью 2023 года представит Vision Neue Klasse — предсерийную версию новой модели немецкой марки, сообщил генеральный директор BMW Group Оливер Ципсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран BMW i Vision Dee

Фото: BMW BMW i Vision Dee

Фото: BMW

«Дата 2 сентября была выбрана, чтобы отметить историческую веху — в этот день исполнится почти 60 лет с того дня, когда BMW сделала ставку на Neue Klasse. В то время решение о запуске новаторской линейки продуктов способствовало успеху BMW и поддерживало его на протяжении следующих десятилетий», — заявил господин Ципсе.

Серийное производство новой модели начнется в 2025 году на новом заводе BMW в венгерском Дебрецене, а в 2026 году Neue Klasse встанет на конвейер в немецком Мюнхене и будет собираться на совместном предприятии BMW Brilliance в китайском Шэньяне. Новая модель станет серийным вариантом концепт-кара BMW i Vision Dee, представленного в январе 2023 года на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

Максим Вершинин

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