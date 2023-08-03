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«Теплосеть» запуталась в недвижимости

Распродажу собственности Ульяновска изучат следователи

СУ СКР по Ульяновской области возбудило уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами мэрии Ульяновска и УМУП, «Городская теплосеть» (ч. 1 ст. 285 УК РФ). В прокуратуре в ходе проверки использования муниципальной собственности пришли к выводу, что имущественный комплекс из пяти зданий и двух земельных участков, находящийся в хозяйственном ведении УМУП, был продан без торгов по заниженной цене в результате сговора должностных лиц. В управлении муниципальной собственности с выводами ведомства не согласны, хотя после претензии прокуратуры вернули недвижимость в муниципальную собственность. Это уже второе в этом году уголовное дело, возбужденное по фактам превышения должностных полномочий должностными лицами мэрии и ­«Городской теплосети».

Фото: Яндекс карты

Фото: Яндекс карты

В четверг, 3 августа, прокуратура Ульяновской области сообщила о возбуждении уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями при распоряжении муниципальным имуществом должностными лицами администрации Ульяновска и ульяновского муниципального унитарного предприятия (УМУП) «Городская теплосеть» (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

Как отмечается в сообщении, в ходе прокурорской проверки было установлено, что в декабре 2022 года должностные лица администрации областного центра и УМУП «Городская теплосеть» «организовали реализацию преступной схемы», в ходе исполнения которой был продан без торгов по заниженной цене имущественный комплекс на улице Олега Кошевого в Ульяновске, состоящий из пяти зданий и двух земельных участков. Материалы проверки были переданы в следственное управление СКР для возбуждения уголовного дела. В прокуратуре также отмечают, что после направленного в мэрию представления прокуратуры «все указанные объекты недвижимости возвращены в муниципальную собственность».

В областной прокуратуре «Ъ» пояснили, что проверка выявила признаки «сговора» между должностными лицами управления муниципальной собственностью администрации Ульяновска и УМУП «Городская теплосеть», по которому в период с 14 октября 2022 года по 27 декабря 2022 года «в обход конкурентных процедур и требований федерального законодательства о приватизации» было продано муниципальное имущество — бывшая база облхимчистки, включающая административный корпус, здания котельной, мастерской, диспетчерской службы и склада, а также два земельных участка площадью 4129 кв. м. Это имущество было закреплено за «Городской теплосетью» в июле 2002 года, предприятие пользовалось им более 20 лет, но с 2021 года котельная уже не работала.

Почему было решено продать имущество, неизвестно. В материалах проверки отмечается, что директор УМУП Сергей Тарасов назвать причину продажи не смог. Тем не менее, в октябре 2022 года он заключил с ООО «Эксперты» договор об оказании услуг по определению стоимости имущественного комплекса. Экспертиза оценила его в 29,796 млн руб., и 27 декабря 2022 года имущественный комплекс по этой цене был продан компании «Специализированный застройщик Докучаева» (ООО, с марта 2022 года принадлежит Сергею Чеченеву, до этого владельцем был Владислав Перфильев, известный как владелец строительной компании «Новое поколение», MN-Group). Почему именно с этой компанией была заключена сделка, господин Тарасов также не смог пояснить сотрудникам ­прокуратуры.

Как отмечается в материалах проверки, цена продажи имущественного комплекса была значительно занижена — сотрудники прокуратуры совместно со специалистами ульяновской ТПП установили, что рыночная стоимость проданного имущества составляет 50,950 млн руб.

Согласно подпункту 9 пункта 2 статьи 3 закона «О приватизации государственного и муниципального имущества» (от 21.12.2001) требования по приватизации муниципального имущества (продажа на аукционе) не распространяются на муниципальные унитарные предприятия. Однако в прокуратуре считают, что, действуя в интересах Ульяновска, должностные лица мэрии и «Городской теплосети» должны были обеспечить продажу имущества с торгов, чтобы тем самым получить максимально возможные доходы бюджета, обеспечить равенство возможностей покупателей и открытость деятельности органов МСУ, однако все действия должностных лиц, связанные с согласованием сделки в мэрии, «были направлены на отчуждение муниципального имущества в обход законодательства о приватизации».

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима в беседе с «Ъ» заметил, что, если УМУП решило, что ему это имущество не нужно, оно могло его отдать обратно городу, а мэрия в соответствии с законодательством должна была его реализовать через торги. «Кроме того, они фактически признали, что неправы, потому что, как только прокурор им направил предостережение, они тут же все вернули в муниципальную собственность»,— сказал господин Зима. По его мнению, к уголовной ответственности должны быть привлечены должностные лица как мэрии, так и «Городской теплосети». Он также заметил, что «можно только догадываться, имели ли должностные лица от этой сделки личную выгоду», «но такие сделки, в результате которых бюджет теряет десятки миллионов рублей, просто так не ­совершаются».

Исполняющий обязанности руководителя управления муниципальной собственности Евгений Вдовин считает, что сделка была законной, пояснив «Ъ», что с представлением прокуратуры, которое было направлено в мэрию еще до возбуждения уголовного дела, «полностью не согласен». В то же время он не смог пояснить, по какой причине было принято решение о продаже имущества, поскольку в тот период не занимал этот пост. Говорить о причинах несогласия с выводами прокуратуры господин Вдовин отказался. Татьяна Горюнова, которая возглавляла управление с 2005 года и покинула пост 28 июня 2023 года «в связи с выходом на пенсию», в четверг была для комментариев недоступна. Директор «Городской теплосети» Сергей Тарасов комментировать ситуацию не пожелал.

Выяснить позицию администрации города также не удалось — пресс-служба мэрии на запрос «Ъ» не ответила.

Это уже второе за 2023 год уголовное дело, возбужденное по фактам превышения полномочий должностными лицами управления муниципальной собственности и УМУП «Городская теплосеть». Первое было возбуждено в феврале. Тогда УМУП продало предпринимателю Исламу Гусейнову шесть зданий и земельный участок (переданные предприятию за три месяца до сделки) за 12,9 млн руб. при рыночной их стоимости 41 млн руб. Татьяна Горюнова отвечала «Ъ», что «закон не нарушен», а УМУП было вынужденно срочно продать имущество, чтобы погасить долги за газ.

В СУ СКР «Ъ» пояснили, что оба дела будут объединены в одно производство, но комментировать ход расследования отказались. Обвинение пока никому конкретно не предъявлено.

Сергей Титов, Ульяновск

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