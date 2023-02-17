Гараж не нужен

В Ульяновске возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали должностные лица мэрии и руководители МУП «Городская теплосеть». Их подозревают в «организации преступной схемы» по продаже частному лицу без торгов по заниженной стоимости шести зданий и земельного участка. В мэрии считают, что все сделки были совершены на законных основаниях, а продать полученное имущество пришлось в связи с ухудшением финансового положения предприятия. В прокуратуре не отрицают, что формально закон не нарушен, но факт продажи по заниженной стоимости имущества вскоре после его получения подтверждает наличие умысла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственным управлением СКР по Ульяновской области в пятницу по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) должностными полномочиями руководством ульяновского МУП «Городская теплосеть» и должностными лицами мэрии, сообщила прокуратура Ульяновской области.

Как отмечается в сообщении, проверкой прокуратуры Ленинского района Ульяновска было установлено, что во второй половине 2022 года «должностные лица администрации областного центра и УМУП “Городская теплосеть” организовали реализацию преступной схемы, частному лицу без проведения торгов по заниженной стоимости были проданы принадлежащие муниципальному унитарному предприятию шесть зданий и земельный участок под ними».

Согласно данным материалов проверки, суть «преступной схемы по реализации муниципального имущества» была в «в обходе конкурентных процедур и требований федерального законодательства о приватизации». В прокуратуре «Ъ» пояснили, что в апреле прошлого года из федеральной собственности в собственность Ульяновска были переданы здания двух овощехранилищ, административное здание, гараж и склады в Ульяновске общей площадью более 2,5 тыс. кв. метров. Затем, «по указанию начальника управления муниципальной собственностью Татьяны Горюновой, передано имущество было передано в хозяйственное ведение в УМУП “Городская теплосеть”». Однако в деятельности предприятия имущество не использовалось, средства на его содержание, по словам директора УМУП Сергея Тарасова, «не выделялись и не расходовались», «имущество не улучшило финансовое положение предприятия». Вскоре господин Тарасов через ООО «Эксперты» определил стоимость полученного имущества (12,9 млн руб.), а затем в декабре 2022 года, «Городская теплосеть» продала полученное имущество по этой цене предпринимателю Исламу Гусейнову, (председатель общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия», совладелец и гендиректор компаний «Восход», владелец и директор компании «Терра»).

При этом, отмечается в материалах дела, согласно отчету об оценке имущества, подготовленному АНО «Коллегия судебных экспертов», «рыночная стоимость шести зданий и земельного участка под ними по вышеуказанному адресу составляет более 41 млн руб.».

Как в беседе с «Ъ-Волга» заметил заместитель прокурора Ленинского района Виктор Нагорный, «какой был смысл – передать имущество УМУП, а затем, буквально через три месяца продать его без торгов, чиновники и руководство УМУП не могли объяснить». «Никакой экономической целесообразности передачи имущества в ходе проверки представлено не было, “Городской теплосети” оно, как выяснилось было не нужно, директор даже сказал, что туда не ездил ни разу. А “теплосеть” затем, в течение двух месяцев принимает решение о его реализации. А смысл в том, что если имущество находится у предприятия в хозяйственном ведении, то оно по закону может быть продано без торгов», – пояснил зампрокурора, отметив, что «дело перспективное», его фигуранты – как руководство УМУП, так и «должностные лица от высших чинов администрации города до профильного управления муниципальной собственностью». Пока, по его словам, обвинение никому не предъявлено.

Выяснить позицию руководства УМУП «Городская теплосеть» не удалось. – директор Сергей Тарасов в течение дня в пятницу был для комментариев недоступен. «Мы считаем, что закон не нарушили», – сказала в беседе с «Ъ-Волга» глава управления муниципальной собственностью мэрии Ульяновска Татьяна Горюнова. По ее словам, инициатива передачи части федерального недвижимого имущества «принадлежит федералам», и когда оно было передано, «Городская теплосеть» высказала интерес к этому имуществу, «они хотели там разместить какие-то свои объекты». «Он собирался эту базу развивать, но потом у предприятия образовались долги за газ, и чтобы срочно избавиться от долгов и поправить финансовое положение, ему пришлось пойти на продажу имущества», – пояснила госпожа Горюнова, выразив надежду на то, что следствие объективно разберется во всех этих событиях.

Сергей Титов, Ульяновск