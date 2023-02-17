Гараж не нужен

В Ульяновске возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали должностные лица мэрии и руководители МУП «Городская теплосеть». Их подозревают в «организации преступной схемы» по продаже частному лицу без торгов по заниженной стоимости шести зданий и земельного участка. В мэрии считают, что все сделки были совершены на законных основаниях, а продать полученное имущество пришлось в связи с ухудшением финансового положения предприятия. В прокуратуре не отрицают, что формально закон не нарушен, но факт продажи по заниженной стоимости имущества вскоре после его получения подтверждает наличие умысла.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следственным управлением СКР по Ульяновской области в пятницу по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) должностными полномочиями руководством ульяновского МУП «Городская теплосеть» и должностными лицами мэрии, сообщила прокуратура Ульяновской области.
Как отмечается в сообщении, проверкой прокуратуры Ленинского района Ульяновска было установлено, что во второй половине 2022 года «должностные лица администрации областного центра и УМУП “Городская теплосеть” организовали реализацию преступной схемы, частному лицу без проведения торгов по заниженной стоимости были проданы принадлежащие муниципальному унитарному предприятию шесть зданий и земельный участок под ними».
Согласно данным материалов проверки, суть «преступной схемы по реализации муниципального имущества» была в «в обходе конкурентных процедур и требований федерального законодательства о приватизации». В прокуратуре «Ъ» пояснили, что в апреле прошлого года из федеральной собственности в собственность Ульяновска были переданы здания двух овощехранилищ, административное здание, гараж и склады в Ульяновске общей площадью более 2,5 тыс. кв. метров. Затем, «по указанию начальника управления муниципальной собственностью Татьяны Горюновой, передано имущество было передано в хозяйственное ведение в УМУП “Городская теплосеть”». Однако в деятельности предприятия имущество не использовалось, средства на его содержание, по словам директора УМУП Сергея Тарасова, «не выделялись и не расходовались», «имущество не улучшило финансовое положение предприятия». Вскоре господин Тарасов через ООО «Эксперты» определил стоимость полученного имущества (12,9 млн руб.), а затем в декабре 2022 года, «Городская теплосеть» продала полученное имущество по этой цене предпринимателю Исламу Гусейнову, (председатель общественной организации «Ульяновская региональная азербайджанская национально-культурная автономия», совладелец и гендиректор компаний «Восход», владелец и директор компании «Терра»).
При этом, отмечается в материалах дела, согласно отчету об оценке имущества, подготовленному АНО «Коллегия судебных экспертов», «рыночная стоимость шести зданий и земельного участка под ними по вышеуказанному адресу составляет более 41 млн руб.».
Как в беседе с «Ъ-Волга» заметил заместитель прокурора Ленинского района Виктор Нагорный, «какой был смысл – передать имущество УМУП, а затем, буквально через три месяца продать его без торгов, чиновники и руководство УМУП не могли объяснить». «Никакой экономической целесообразности передачи имущества в ходе проверки представлено не было, “Городской теплосети” оно, как выяснилось было не нужно, директор даже сказал, что туда не ездил ни разу. А “теплосеть” затем, в течение двух месяцев принимает решение о его реализации. А смысл в том, что если имущество находится у предприятия в хозяйственном ведении, то оно по закону может быть продано без торгов», – пояснил зампрокурора, отметив, что «дело перспективное», его фигуранты – как руководство УМУП, так и «должностные лица от высших чинов администрации города до профильного управления муниципальной собственностью». Пока, по его словам, обвинение никому не предъявлено.
Выяснить позицию руководства УМУП «Городская теплосеть» не удалось. – директор Сергей Тарасов в течение дня в пятницу был для комментариев недоступен. «Мы считаем, что закон не нарушили», – сказала в беседе с «Ъ-Волга» глава управления муниципальной собственностью мэрии Ульяновска Татьяна Горюнова. По ее словам, инициатива передачи части федерального недвижимого имущества «принадлежит федералам», и когда оно было передано, «Городская теплосеть» высказала интерес к этому имуществу, «они хотели там разместить какие-то свои объекты». «Он собирался эту базу развивать, но потом у предприятия образовались долги за газ, и чтобы срочно избавиться от долгов и поправить финансовое положение, ему пришлось пойти на продажу имущества», – пояснила госпожа Горюнова, выразив надежду на то, что следствие объективно разберется во всех этих событиях.