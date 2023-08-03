Компании банкам дороже граждан

Цена привлечения Сбербанком клиентских средств в розничном сегменте остается стабильной. Этому способствует как удлинение среднего срока вклада, так и высокая доля «бесплатных счетов» в структуре пассивов. Напротив, по корпоративным клиентам, у которых средний чек крупнее, пассивы дорожают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сбербанк раскрыл результаты по МСФО за полгода, из которых следует, что он второй квартал подряд удерживает стоимость привлечения средств розничных клиентов, которая составляет 3,4%, следует. При этом цена привлечения средств корпоративных клиентов выросла на 0,2 процентного пункта (п. п.), до 4,1%. Доходность розничных кредитов в банке выросла в апреле—июне на 0,3 п. п. (до 12%), корпоративных — на 0,1 п. п. (до 8,4%).

Деньги розничных клиентов для Сбербанка не дорожают, поскольку высока доля бесплатных, то есть текущих и расчетных счетов, признают эксперты. Согласно отчету МСФО, у банка доля текущих счетов в структуре остатков средств физлиц составляет 50,3% (10,1 трлн руб.), тогда как в 2022-м — 48,45%, в 2021-м — 44,6%. «Мы видим тенденцию на удлинение среднего срока вклада — это тоже влияет на стоимость»,— добавляет директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов.

50,3 процента достигла доля текущих счетов в структуре остатков средств физлиц в Сбербанке по итогам первого полугодия 2023 года.

В структуре корпоративных средств на 1 июля текущие и расчетные счета занимали 28,2% в Сбербанке. В отличие от розничного портфеля пассивов, в корпоративном портфеле находится довольно большая доля депозитов. Они в основном размещаются на небольшие сроки, да и конкуренция на рынке за эти пассивы есть, признал господин Скворцов. В результате чистая процентная маржа Сбербанка во втором квартале выросла до 5,8% (на 0,02 п. п. за квартал).

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец считает, что ситуация с ценой привлечения в Сбербанке характерна для всего банковского сектора.

Согласно общим результатам, стоимость фондирования во втором квартале 2023 года также не изменилась по отношению к первому (4,7%), но оказалась почти вдвое ниже показателя второго квартала 2022 года (8,3%). Но в отдельных банках тенденции могут отличаться. Так, в РСХБ говорят, что средняя ставка привлечения средств физических лиц в январе-июне «несколько снизилась».

Банкиры ожидают, что во втором полугодии пассивы для них подорожают. «На фоне восстановления экономики увеличиваются и темпы кредитования, и банки повышают объемы привлечения ликвидности для обеспечения роста кредитного портфеля и соблюдения регуляторных требований»,— поясняют в ПСБ. Это, полагают в банке, благоприятно скажется на ставках по рублевым депозитам, так как кредитные организации «будут стремиться обеспечить их привлекательность на фоне макроэкономических изменений».

В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2022 года стоимость фондирования существенно снизилась, «и это поддержало рост чистой процентной маржи многих банков», говорят в Альфа-банке.

Но после роста ключевой ставки ЦБ Крупнейшие игроки в конце июля увеличили ставки по депозитам, что может спровоцировать рост процентных расходов. Повышение ключевой ставки в конце июля приведет к пропорциональному росту стоимости фондирования, отмечает Софья Донец.

В течение второго полугодия, ожидает госпожа Донец, чистая процентная маржа банков будет снижаться относительно текущего уровня (4,6%). Однако банки заложат процентные расходы, с которыми они столкнутся из-за роста стоимости фондирования, в стоимость новых кредитов, говорит она.

Аналогичная переоценка стоимости произойдет по кредитам по плавающим ставкам, которые широко распространены. Так, например, в Сбербанке сейчас половина выдач кредитов корпоративным клиентам приходится на ссуды с плавающей ставкой. Как уточнил Тарас Скворцов, банк относит к таким кредитам и ипотеку по госпрограммам (размер субсидий там меняется, если меняется ключевая ставка ЦБ), которые занимают треть профильного портфеля. Для ВТБ «одним из рычагов оптимизации стоимости фондирования» станет выход в нижнемассовый сегмент розницы.

Ольга Шерункова