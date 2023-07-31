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Коммерсантъ FM
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На Сбербанк возлагают котировки

Частные инвесторы ищут позитивные инвестиционные идеи

Акции Сбербанка стали лидерами роста среди наиболее ликвидных ценных бумаг. В последний день июля они выросли на 6% и обновили максимум с 18 февраля 2022 года. Объем превысил 30 млрд руб., третий результат в этом году. «Бычья» игра инвесторов связана с ожиданиями «сильного отчета» по МСФО за полугодие и новостей по дивидендам. Участники рынка не исключают роста котировок до 300 руб. и подъема индекса Московской биржи до 3300 пунктов.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

После двухмесячного простоя новую неделю акции Сбербанка начали резким взлетом котировок. В ходе торгов 31 июля стоимость обыкновенных акций достигала 266,33 руб., обновив максимум с 18 февраля 2022 года. По итогам основной сессии котировки остановились на отметке 264,5 руб., что на 6% превысило значения пятницы. Привилегированные акции госбанка выросли на 6,2%, до 263,2 руб.

Рост происходил при высокой активности инвесторов. Объем торгов обыкновенными акциями банка превысил 37 млрд руб., что в разы больше объемов торгов на минувшей неделе и третий по величине результат в этом году. Объем торгов привилегированными акциями превысил 2,7 млрд руб.

Учитывая высокий вес акций Сбербанка в индексе Московской биржи, который составляет почти 12%, этот рост позитивно сказался на фондовом рынке. По итогам дня наиболее ликвидные акции прибавили в цене 0,8–3%, а индекс Московской биржи вырос на 2,2%, до отметки 3073,5 пункта, обновив максимум с 22 февраля 2022 года. Суммарный объем торгов акциями из индекса составил 97,5 млрд руб., второй результат в этом году.

Рост акций Сбербанка связан с ожиданиями отчета по МСФО за первое полугодие, который будет опубликован в четверг.

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных «Интерфаксом», во втором квартале госбанк заработал почти 377 млрд руб. чистой прибыли, что на 5% выше результата за первый квартал этого года.

«Традиционно за несколько дней до раскрытия результатов по крупным эмитентам аналитики публикуют свои оценки, и рынок часто соответствующе на это реагирует»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов допускает, что некоторые детали документа или слухи о нем могли попасть на рынок.

Инвесторы с нетерпением ждут не только публикации отчетности, которая может повторить уже объявленные ранее хорошие результаты РСБУ, но и конференции для инвесторов. Как считает управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Скрябин, на ней может быть обновлен прогноз на этот год как по финансовым показателям банка, планам по его развитию, так и по дивидендам.

«По итогам года госбанк может заработать 1,3–1,4 трлн руб., что дает дивиденд в размере более 30 руб. на акцию»,— полагает господин Скрябин.

На фоне изоляции российского рынка инвесторы испытывают дефицит инвестиционных идей. Поддерживает позитивные настроения и приток капитала розничных инвесторов, которые ищут способы защититься от инфляции. По данным Московской биржи, по итогам первого полугодия было открыто 3 млн уникальных счетов, а общее их количество достигло 26 млн. Доля операций физических лиц в торговле акциями превышает 80%.

Фондовый рынок отыгрался на инфляции и нефти

Участники рынка ожидают дальнейшего роста стоимости акций госбанка. Дмитрий Скрябин не исключает их подъема до 300 руб., дальнейший рост будет зависеть от перспектив экономики в будущем году. «Сбербанк остается одной из наиболее интересных долгосрочных инвестидей на рынке»,— отмечает он. Подъем акций госбанка будет стимулировать и дальнейший подъем всего рынка. Аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских не исключает того, что в случае успешного закрепления индекса Московской биржи выше 3000 пунктов следующим уровнем сопротивления станут 3300 пунктов.

Виталий Гайдаев

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