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Коммерсантъ FM
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«Цифра брокер» пишет жалобу

Сможет ли компания оспорить отказ бельгийских властей в разморозке активов

«Цифра брокер» поспорит с решением казначейства Бельгии. Власти страны отказали компании в разблокировке активов. Российский брокер, который был выделен из международной группы Freedom Finance, в конце прошлого года успел подать заявку на доступ к заблокированным в Euroclear бумагам. Однако, как рассказали “Ъ FM” в компании, казначейство Бельгии ответило отказом. Это не редкий случай: местные власти сообщали, что положительное решение было вынесено только в 10% случаев. В «Цифра брокер» отметили, что получили формальные основания для отказа, однако раскрыть их отказались.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Какие могут быть причины? И есть ли шанс оспорить решение? Руководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Рябинин напоминает, что бельгийские власти озвучивали несколько требований: «Можно говорить о нескольких часто встречающихся основаниях для отказа. Это непредоставление отчета европейского гаранта, неудовлетворение требований о том, куда переводятся активы по итогам разблокировки.

Минфин Бельгии отказал «Цифра брокер» в разблокировке активов в Euroclear

Напомню, казначейство пока одобряет их перевод только на счета в пределах Европейского союза либо в Швейцарию. Третьим основанием являются претензии, связанные с санкционным статусом активов, заявителей или клиентов, в интересах которых бумаги подлежат разблокировке.

Часто встречается такая аргументация, как непрекращение отношений с НРД, но мы видим по положительным решениям, что та конструкция, которую предложил Национальный расчетный депозитарий относительно прекращения отношений в части заблокированных активов, все-таки устраивала казначейство. Поэтому само по себе такое основание вряд ли приводит к отказу. Как правило, его предъявляют в довесок.

Мы знаем, что некоторые обращались за разблокировкой, не всегда успев соблюсти требования по гарантам, поскольку это физически было сложно сделать из-за того, что казначейство объявило об этом накануне католического Рождества. Но в итоге этот документ предоставляли. Казначейство готово принимать дополнения после поданного в срок заявления. Главное, чтобы его предоставили до решения по существу».

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В «Цифра брокер» сообщили “Ъ FM”, что не согласны с решением бельгийских властей и будут его оспаривать. Теперь юристы компании готовят административную жалобу в Государственный совет Бельгии. Этот орган уже выносил решения в пользу россиян, говорит партнер BGP Litigation Сергей Гландин: «Госсовет — вышестоящий административный орган для казначейства. Известно о первом успешном кейсе, когда физическому лицу, но с ВНЖ в Европе удалось оспорить его отказ именно в Госсовете. Решение было принято в двухмесячный срок.

Этот орган хорош тем, что действует довольно быстро по сравнению с судом. Если идти по судебной спирали, это будет первая, вторая инстанции, Верховный суд Бельгии, и процесс может затянуться лет на восемь, а то и на 10. Маленький минус Госсовета в том, что он не может принять или отменить решение.

Он просто отправляет материалы обратно в казначейство с заявлением о том, что нужно пересмотреть решение в пользу того или иного человека.

В данном случае оспаривается решение по существу казначейства Бельгии. То есть здесь, наверное, нужно будет указать на какие-то недочеты, неверное установление фактов, то есть такие вот материальные и процессуально-правовые аспекты».

Российские активы оказались заблокированы за рубежом после того, как под санкции попал Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Мосбиржи. В результате, по оценке ЦБ, пострадали больше 5 млн инвесторов, а объем замороженных активов оценили почти в 6 трлн руб.

Прием заявок на разблокировку начался в конце прошлого года. Казначейство Бельгии сообщало, что поступило 1,3 тыс. обращений. К началу июля рассмотрено из них было 800. Ведомство оговаривалось, что обработка может затянуться вплоть до девяти месяцев.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Якунин

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