Минфин Бельгии отказал «Цифра брокер» в разблокировке активов в Euroclear

Инвестиционная компания «Цифра брокер» получила отказ от Министерства финансов Бельгии на разблокировку активов, замороженных в европейском депозитарии Euroclear. Компания не согласна с основаниями для отказа и подаст жалобу в Государственный совет Бельгии. Об этом «Цифра брокер» сообщила «РБК Инвестициям».

Активы «Цифра брокер» были заблокированы на счетах Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) в Euroclear в марте 2022 года. В декабре компания подала заявку в Минфин Бельгии, в которой базируется Euroclear, на получение лицензии для разблокировки активов.

Эрдни Кагалтынов