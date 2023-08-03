Минюст внес в список нежелательных организаций американский Wild Salmon Center

Министерство юстиции России внесло в перечень нежелательных организаций американскую благотворительную экологическую организацию Wild Salmon Center, сообщается на сайте ведомства.

18 июля Генпрокуратура признала нежелательной деятельность организации на территории России. В ведомстве посчитали, что организация наносит вред российской экономике, продвигая экологические проекты.

Wild Salmon Center был основан как некоммерческая организация Питом Соверелом и Томом Перо в 1992 году. Первоначально центр получал финансирование для исследований за счет организации рыболовных поездок на полуостров Камчатка. Эти экспедиции проводились совместно с МГУ. Кроме того, Wild Salmon Center организовывал антибраконьерские рейды.

Wild Salmon Center привлекал камчатских экспертов для изучения воздействия газопровода «Газпрома» и дороги для его обслуживания, построенных на приоритетных местах обитания лосося на западном побережье Камчатки — территории, где протекает река Коль,— ежегодно туда возвращается на нерест более 5 млн рыб.

Эрдни Кагалтынов