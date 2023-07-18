Что такое Wild Salmon Center

18 июля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность американской благотворительной экологической организации Wild Salmon Center. Чем известна НКО — в справке «Ъ».

Неправительственная организация Wild Salmon Center была основана в 1992 году в Портленде (штат Орегон, США). Российское представительство под названием «Центр дикого лосося» открылось в августе 2000 года в Петропавловске-Камчатском. Занимается проблемой сохранения лосося на Тихоокеанском побережье, ведет мониторинг и оценку экологических рисков в отношении диких популяций лососевых, а также предлагает создание охраняемых территорий. Осуществляет деятельность в США, Канаде, Японии и России.

Организовывала антибраконьерские рейды и проводила экспедиции совместно с МГУ, на которые получала финансирование за счет организации рыболовных поездок на Камчатку. Также НКО вела кампанию по защите тайменя. Привлекала камчатских экспертов для изучения воздействия газопровода «Газпрома» и дороги для его обслуживания на приоритетных местах обитания лосося на западном побережье Камчатки.

В феврале 2008 года НКО «Центр дикого лосося» и компания Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2») объявили о заключении соглашения о совместном финансировании трехлетней программы сохранения дикого лосося на Сахалине с бюджетом $8,8 млн. В рамках этой программы было создано пять общественных лососевых советов по природоохранной стратегии и борьбе с браконьерством, а некоторые рыбные промыслы получили международные сертификаты об уровне стандартов лососевых хозяйств.

В 2008 году при поддержке НКО в России был создан фонд «Русский лосось». В 2010 году вместе с автономной некоммерческой организацией «Сахалинская лососевая инициатива» участвовала в строительстве лососевого парка на юге Сахалина. В 2015 году пожертвовала $30 тыс. российской НКО «Экологическая вахта Сахалина», которая была признана Минюстом иностранным агентом. В 2022 году при поддержке НКО вышла книга Дмитрия Матвеева «#Лосось».