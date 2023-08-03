Как выглядит подземный переход около УдГУ в Ижевске после расторжения контракта с подрядчиком

Подрядчик «Марстрой», контракт с которым расторгли, провел демонтажные работы в пешеходном переходе, расположенном около здания УдГУ в столице Удмуртии. На фото видно, что на объекте зачищены стены и пол, а также отсутствует строительный мусор. Однако состояние подземного перехода не соответствует заявленному, а на объекте предстоит масштабная работа для приведения его в надлежащий вид.

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Напомним, накануне стало известно, что власти Ижевска расторгли контракт на ремонт подземного перехода после нарушения сроков выполнения работ по причине «пьянства рабочих» и невозможности закупить необходимые ограждения. Подрядчика, казанскую компанию «Марстрой», планируют заявить для внесения в реестр недобросовестных поставщиков. В настоящее время идет подготовка документов для обращения в суд.

Капитальный ремонт подземного перехода начали в июле 2022 года и планировали завершить в августе. Предполагалось, что общая стоимость реконструкции объекта составит порядка 19,2 млн руб. Однако в сентябре стало известно, что ремонт объекта перенесут на 2023 год, поскольку проектно-сметная документация оказалась некачественной. Договор с подрядчиком расторгли, а проект отправили на доработку.

В январе 2023 года служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта. Единственным участником электронного аукциона стала компания из Казани «Марстрой», с которой и заключили контракт. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором организации тогда был Булат Хикматуллин, а уставной капитал составлял 10 тыс. руб. В июне администрация Ижевска сообщала о завершении демонтажных работ на объекте, а также о старте подготовительных работ для внутренней отделки. Завершить ремонт планировалось к началу учебных занятий.