Компания из Казани займется ремонтом подземного перехода около УдГУ в Ижевске

В столице Удмуртии заключили контракт с подрядчиком на проведение работ по капремонту подземного пешеходного перехода через улицу Удмуртскую. Согласно информации, представленной на сайте госзакупок, реализацией займется строительная компания «Марстрой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отмечается, что организация стала единственным участником электронного аукциона. Приступить к исполнению контракта, цена которого составила 19,9 млн руб., подрядчик должен 15 апреля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Марстрой» зарегистрирована в Казани в конце августа 2022 года. Генеральный директор организации — Булат Хикматуллин. Согласно представленной информации «Марстрой» ведет деятельность в отросли строительства жилых и нежилых зданий. Уставной капитал составляет 10 тыс. руб.

Напомним, в конце июля 2022 года в Ижевске начали капитальный ремонт подземного перехода начали и планировали завершить в августе. Предполагалось, что общая стоимость реконструкции объекта составит порядка 19,2 млн руб. Однако ремонт подземного перехода у Удмуртского госуниверситета перенесли на 2023 год из-за ошибок проектировщиков. Договор с подрядчиком расторгли, а в январе служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта.