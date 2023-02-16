Компания из Казани займется ремонтом подземного перехода около УдГУ в Ижевске

В столице Удмуртии заключили контракт с подрядчиком на проведение работ по капремонту подземного пешеходного перехода через улицу Удмуртскую. Согласно информации, представленной на сайте госзакупок, реализацией займется строительная компания «Марстрой».
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
Отмечается, что организация стала единственным участником электронного аукциона. Приступить к исполнению контракта, цена которого составила 19,9 млн руб., подрядчик должен 15 апреля.
По данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Марстрой» зарегистрирована в Казани в конце августа 2022 года. Генеральный директор организации — Булат Хикматуллин. Согласно представленной информации «Марстрой» ведет деятельность в отросли строительства жилых и нежилых зданий. Уставной капитал составляет 10 тыс. руб.
Напомним, в конце июля 2022 года в Ижевске начали капитальный ремонт подземного перехода начали и планировали завершить в августе. Предполагалось, что общая стоимость реконструкции объекта составит порядка 19,2 млн руб. Однако ремонт подземного перехода у Удмуртского госуниверситета перенесли на 2023 год из-за ошибок проектировщиков. Договор с подрядчиком расторгли, а в январе служба благоустройства и дорожного хозяйства вновь открыла аукцион на проведение капремонта.