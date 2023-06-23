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Демонтажные работы завершаются в подземном переходе около УдГУ в Ижевске

В столице Удмуртии завершаются демонтажные работы в подземном переходе около Удмуртского государственного университета. Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время подрядчик проводит подготовительные работы для внутренней отделке тоннеле.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

В частности, на лестницу и пол объекта уложат термообработанную гранитную плитку, которая не скользит, а стены выкрасят матовой фасадной краской. Здесь появятся двойные перила, над входами сделают арочные навесы из оргстекла, а также пандус для детских колясок и специальные подъемники для маломобильных граждан.

Планируется, что ремонтные работы завершат к началу учебных занятий.

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