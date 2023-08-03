Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном государственном страховании жизни и здоровья граждан, участвующих в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также тех, кто выполняет задачи российских вооруженных сил во время мобилизации и военного положения.

Страховая выплата установлена в размере:

в случае гибели добровольца — 3 131 729,56 руб.;

при получении инвалидности — 2 348 797 руб. инвалидам I группы;

при получении инвалидности — 1 565 864 руб. инвалидам II группы;

при получении инвалидности — 782 932 руб. инвалидам III группы;

при получении тяжелого ранения или увечья — 313 172 руб.;

при получении легкого ранения — 78 293 руб.

Согласно документу, выплаты будут предоставлены в течение года.

21 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, которые участвуют в военной операции на Украине. С 14 апреля, согласно указу президента, сокращены сроки признания без вести пропавшими и погибшими добровольцев, заключивших контракт с военными компаниями, правоохранителей, волонтеров и прочих граждан, «проживавших или временно находившихся» в зоне военной операции.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».