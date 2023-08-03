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Коммерсантъ FM
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обновлено 13:13

В Самарской области задержали главу минздрава региона

В Самарской области задержали министра здравоохранения региона Армена Беняна. Об этом «Ъ» сообщил источник в правительстве региона. Представители власти и правоохранительные органы ситуацию пока не комментируют. В настоящее время в ведомстве работают силовики.

Армен Бенян в 2020 году

Армен Бенян в 2020 году

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Армен Бенян в 2020 году

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Армен Бенян работал в Самарской областной клинической больнице им. В. Д. Середавина с 2004 года. Начинал с должности торакального хирурга. С 2008 по 2011 год руководил операционным блоком главного корпуса. С 2011 по 2019 год заведовал хирургическим торакальным отделением. С апреля 2019 года господин Бенян занимал должность главного врача ГБУЗ «СОКБ им. В. Д. Середавина». В июле 2020 года он назначен министром здравоохранения региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что следственным органам будет оказана «всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу». Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что вместе с Арменом Беняном задержан и его заместитель Асланбек Майрамукаев. Расследование по уголовному делу о мошенничестве в областных лечебных учреждениях ведет УМВД по региону.

В апреле текущего года был задержан министр строительства Самарской области Николай Плаксин. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Позже чиновника арестовали. По данным следствия, глава самарского минстроя курировал незаконную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в регионе. Они были построены по нацпроекту «Культура».

Андрей Сазонов, Самара

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