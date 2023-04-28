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Глава самарского Минстроя арестован

Министр строительства Самарской области Николай Плаксин помещен под арест на два месяца. Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Ранее Николай Плаксин был задержан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение полномочий).

Фото: samregion.ru

Фото: samregion.ru

Силовики считают, что глава самарского Минстроя курировал незаконную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию двух домов культуры в регионе.

Они были построены по нацпроекту «Культура». Характеристики зданий не соответствовали требованиям проекта.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Дом культуры подвел министра».

Георгий Портнов

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