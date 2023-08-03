Губернатор Калужской области сообщил о седьмом сбитом беспилотнике

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о еще одном сбитом на юго-западе региона системами ПВО беспилотнике. Ранее он рассказал о шести сбитых БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Шапша

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Владислав Шапша

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«На юго-западе Калужской области системой ПВО обнаружен и сбит еще один беспилотник. Последствий для людей и инфраструктуры нет»,— написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее глава региона и Минобороны сообщили, что сегодня ночью через Калужскую область пытались пролететь шесть украинских беспилотников. Все они были сбиты средствами ПВО.

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