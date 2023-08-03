ПВО сбила шесть беспилотников, которые летели через Калужскую область

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что сегодня ночью через Калужскую область пытались пролететь шесть беспилотников. Они были сбиты силами ПВО на юго-западе региона. Как отмечает губернатор, пострадавших и разрушений нет.

Минобороны также подтвердило, что силы ПВО сбили шесть беспилотников. «Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами»,— говорится в сообщении ведомства.

Губернатор и военные не уточнили, в какую сторону летели беспилотники. Калужская область граничит в том числе с Новой Москвой и Московской областью.

Столица в конце июля и начале августа несколько раз подвергалась атакам БПЛА. Дважды беспилотники долетали до «Москва-Сити», в том числе до правительственного комплекса. В этом здании находится несколько российских ведомств.

О последствиях ударов — в материале «Ъ» «"Бобры" испортили фасады в "Сити"».