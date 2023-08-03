У россиян появилась возможность открыть виртуальные карты турецкой платежной системы

В магазинах приложений AppStore и Google Play появилось приложение Letim, которое позволяет россиянам открыть виртуальную карту турецкой платежной системы Troy, узнал «Ъ». С ее помощью можно оплачивать товары и услуги и снимать деньги в банкоматах Турции, используя QR-код.

Пополнять карту можно через систему быстрых платежей (СБП) на сумму до 250 тыс. лир в месяц (около 850 тыс. руб.). Для регистрации нужен цифровой скан загранпаспорта. На счет в российском банке можно вернуть только весь остаток с турецкой карты.

Эксперты отметили в разговоре с «Ъ» нестабильность турецкой лиры, высокие комиссии за пополнение карты, снятие наличных и конвертацию. Юристы указывают на скудную информацию о сервисе и на неработающий колл-центр.

Подробнее — в материале «Ъ» «Турция поманила виртуальной лирой».