Движение вниз

Российская валюта частично отыграла утренние потери на рынке. Сейчас доллар на Московской бирже стоит чуть больше 91,6 руб. За евро дают менее 101 руб. На открытии торгов курс американской валюты впервые за три недели превысил 92 руб., а европейской приближался к 102 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В чем причина такого скачка? И чего ждать от валютного рынка в августе? Главный инвестиционный стратег инвесткомпании «Айгенис» Искандер Луцко считает, что рубль в последнем летнем месяце может ослабеть еще, однако незначительно: «У нас где-то с 20 по 28 число длится основной налоговый период, когда происходят выплаты — НДПИ, акцизы, НДС. Соответственно, продажа валютной экспортной выручки не дала ослабить рубль и удерживала его в узком коридоре, который мы наблюдали.

Сейчас налоговый период закончился. Напомню, июль — крайне важный и один из самых больших по выплатам налоговый период. А сейчас опять идет период воссоединения, банки набирают ликвидность, и, соответственно, растет спрос на валюту. Это приводит к тому, что мы видим ослабление.

Скорее всего, оно будет сохраняться в течение большей части августа. Это традиционно не лучший месяц для российского фондового рынка, для денежного и валютного в том числе. Поэтому, думаю, будет период волатильности. Я бы не стал ждать существенного падения рубля, но то, что он будет где-то в районе 90-95 до очередного налогового периода, вполне вероятно. И каких-то поводов для изменения этой ситуации нет».

Министр финансов Антон Силуанов тем временем заявил в интервью ТАСС, что ослабление рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее, а также с отпусками, поскольку летом россияне едут за границу, и спрос на иностранные деньги также растет. При этом Минфин не рассматривает вариант регулирования курса национальной валюты, отметил Силуанов.

И в этом есть определенная логика, считает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев: «Можно согласиться с тем, что нынешнее состояние торгового баланса — главная причина того, почему рубль слабеет. Импорт в значительной степени восстановился, а экспорт в стоимостном выражении просел по сравнению с тем, что было год назад.

Отсюда ситуация, что валюты в страну поступает гораздо меньше, чем это было и чем, кстати, даже планировали. Еще не так давно у нас было принято решение продавать валюту в два с лишним раза меньше. Реализовывали на 3,6 млрд руб. ежедневно, сейчас — на 1,7 млрд руб. Вот это сокращение ежедневных продаж тоже сыграло свою роль.

Минфин не рассматривает вариант регулирования курса национальной валюты, поскольку имеет от этого определенную выгоду. Чуть меньше становится проблема с пополнением доходной части федерального бюджета. Чем слабее рубль, тем больше в рублевом эквиваленте получает федеральный бюджет. Да, нацвалюта падает, но это не какие-то провалы на десятки процентов.

Поэтому в условиях, когда действуют ограничения в отношении наших международных резервов, Минфин озабочен тем, чтобы не тратить деньги, притом что ничего критичного не происходит».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина после заседания по ключевой ставке 21 июля заявила, что курс рубля в июне и июле в основном двигался из-за снижения экспорта при возросшем импорте. При этом в начале месяца глава регулятора назвала плавающий валютный курс благом для экономики, которое позволяет адаптировать внешние шоки.

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Владимир Расулов