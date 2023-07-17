Рубль выстраивает тактику

Рубль незначительно слабеет. Курс доллара установился выше 90 руб., евро стоит 101,5 руб. Волатильность на рынке продолжается. Курс евро, как и на прошлой неделе, прощупал отметку в 102 руб., после чего скорректировался. Отток капитала из страны продолжает влиять на позиции российской валюты.

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Однако ситуация может незначительно измениться в пятницу, когда Центробанк, как ожидается, повысит ключевую ставку, отмечает младший директор агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский:

«После небольшого повышения все ожидают, что падение курса национальной валюты несколько замедлится, но в целом тенденция к снижению стоимости рубля сохранится. Есть масса версий на эту тему. Мне кажется, что на рубль сейчас влияют какие-то крупные выводы валюты из России.

До каких пределов рубль может ослабеть, несмотря на повышение ключевой ставки? Это общая тенденция, которая развивается уже много-много лет вне любых событий, например, коронавируса, спецоперации и так далее. Скорее, это связано с тем, что большинство российских обязательств исполняются именно в рублях, а прибыль идет в валюте. Если мы говорим о долларе, то его курс будет не выше 100 руб. если не ухудшится экономическая конъюнктура».

Примечательно, что доля рубля в экспорте и импорте увеличивается, тогда как влияние доллара и евро в структуре торгового баланса снижается. Как итог сокращается валютная ликвидность, отмечает советник по макроэкономике гендиректора «Открытие Инвестиции» Сергей Хестанов. По его словам, такая ситуация может стать предвестником больших изменений на валютном рынке:

«Из-за изменения структуры платежей, сильного роста доли рубля, валют дружественных стран и снижения доли доллара и евро, сама по себе ликвидность, которая образуется в процессе торговли, заметно снизилась. Поэтому не исключено, что мы увидим расширение спредов с разницей между ценами покупки и продажи по евро и доллару. И общее снижение ликвидности этих валют в России, репрезентативность курса, которая образуется традиционным образом, несколько снизится.

Может быть, даже возникнут разные площадки, где курсы теоретически могут отличаться друг от друга — это так называемая система множественных курсов. Изменение структуры платежного баланса намекает на то, что рубль сильно одеревенел, то есть доля евро и доллара в платежах за экспорт и импорт снизилась настолько сильно, что их роль в формировании валютного курса может несколько уменьшиться.

Я работал в банках в первой половине 90-х, и тогда спреды были гораздо шире, то есть финансовые организации гораздо больше зарабатывали на валютообменных операциях. С одной стороны, расширение спредов повысит доходность бизнеса для банков. То, что мы увидим возвращение практик 90-х годов, в этом сомнений нет. Очень интересный вопрос: сохранится ли единый валютный курс? Либо у нас будут системы множественных курсов, как это было в СССР?

Сама по себе репрезентативность валютного курса может снизиться. Точно также как официальный советский курс меньше рубля за доллар США имел низкое отношение к реальности. Соответственно, это изменит поведение не очень крупных импортеров, прежде всего. Сейчас экспорт и импорта пересекаются между собой достаточно слабо — это разные бизнесы.

Не исключено, что произойдет какое-то их сближение. И если это действительно случится, то заметно повлияет на структуру российского бизнеса. И если такое произойдет, а пока это можно только предполагать, то, возможно, у нас заметно снизится ассортимент импорта, а стоимость заметно вырастет. Это реалии позднего СССР».

С сентября ключевая ставка остается неизменной — 7,5%.

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Александр Рассохин