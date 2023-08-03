В России снизились темпы роста деловой активности в сфере услуг

Агентство S&P Global зафиксировало снижение индекса деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ с 56,8 пункта в июне до 54 пунктов в июле. Значение выше 50 указывает на рост экономической активности.

S&P Global отметило устойчивый рост объемов производства в секторе услуг, хотя он является самым медленным с февраля (.pdf). Фирмы объясняли повышение активности ростом числа новых предприятий и расширением клиентской базы.

Повышение общего объема новых заказов было ослаблено «стагнацией новых экспортных продаж, поскольку спрос со стороны иностранных клиентов снизился». Это произошло через два месяца резкого роста. Фирмы часто отмечали, что росту мешали проблемы с логистикой. Рост цен реализации вырос из-за повышения цен поставщиками и снижения курса рубля к доллару, которое привело к росту стоимости импортных товаров, говорится в сообщении S&P Global.

Деловая уверенность остается на высоком уровне из-за планируемых инвестиций в привлечение новых клиентов и расширение ассортимента продукции. Однако агентство отмечает, что уровень позитивных настроений был слабее июньского показателя и среднего долгосрочного значения.

S&P Global ранее зафиксировало снижение темпов роста деловой активности в обрабатывающих отраслях с 52,6 до 52,1 пункта. Агентство назвало это самым слабым ростом в секторе с сентября 2022 года.

Леонид Уварчев