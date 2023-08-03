4,9 процента составило в июле значение индекса предпринимательской уверенности в обрабатывающих производствах, сообщил Росстат. Это на 0,1 процентного пункта выше, чем было месяцем ранее. В целом индекс, вышедший в область положительных значений в январе, растет на протяжении всего года. В мае он был равен 4,3%, в апреле — 3,5%. Год назад, в июле 2022 года показатель составлял минус 6,6%. Июльский рост измеряемого Росстатом индекса не вполне коррелирует с индексом PMI обрабатывающих отраслей от S&P Global и рядом других опросов. Как ранее сообщалось, значение PMI в июле составило 52,1 пункта, опустившись с июньских 52,6 пункта.