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Коммерсантъ FM
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Рост деловой активности в обрабатывающей промышленности стал самым слабым с сентября 2022 года

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России снизился с 52,6 пункта в июне до 52,1 пункта в июле, следует из данных S&P Global. Аналитики назвали это самым слабым ростом в секторе с сентября 2022 года. Это связано с замедлением производства, а также уменьшением количества новых заказов.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.

По данным S&P Global, занятость в секторе при этом значительно выросла, что помогло закончить незавершенные работы более быстрыми темпами. Кроме того, увеличились объемы закупок. При этом инфляция производственных затрат ускорилась до самого высокого с апреля 2022 года уровня. Это произошло на фоне роста цен, которому способствовало снижение курса рубля и задержки поставок. Между тем отпускные цены росли самыми быстрыми темпами за 15 месяцев, добавили аналитики.

В ноябре 2022 года PMI обрабатывающих отраслей резко вырос до 53,2 пункта, после чего снижался на протяжении двух месяцев. В феврале 2023-го индекс вырос до 53,6 пункта, затем снова пошел на снижение, которое длилось вплоть до мая, по итогам которого индекс сумел подняться до 53,5 пункта. В июне, как отмечал S&P Global, рост спроса был устойчивым, поскольку общий объем новых продаж был поддержан возобновлением роста новых экспортных заказов.

Лаура Кеффер

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