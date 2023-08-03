Боррель: Россия делает развивающиеся страны зависимыми с помощью дешевого зерна

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель направил развивающимся странам и государствам G7 письмо с призывом выступить с «ясным и единым голосом» по зерновой сделке, передает Reuters. Брюссель считает, что Россия с помощью сниженных цен для «уязвимых стран» пытается создать «новые зависимости путем обострения экономической уязвимости и ситуации глобальной продовольственной безопасности».

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, претворяясь, что решает проблему, которую сама же и создала»,— говорится в письме.

Господин Боррель также заявил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он заверил, что Брюссель не вводил ограничения в отношении «российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет».

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной в июле 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия—Африка заявил, что Москва поделится с Африкой доходами от повышения цен на продовольствие после выхода из зерновой сделки. Он пообещал поставить им «определенные объемы продовольствия бесплатно».

О последствиях — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Леонид Уварчев