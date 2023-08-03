Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Боррель: Россия делает развивающиеся страны зависимыми с помощью дешевого зерна

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель направил развивающимся странам и государствам G7 письмо с призывом выступить с «ясным и единым голосом» по зерновой сделке, передает Reuters. Брюссель считает, что Россия с помощью сниженных цен для «уязвимых стран» пытается создать «новые зависимости путем обострения экономической уязвимости и ситуации глобальной продовольственной безопасности».

«В то время как мир имеет дело с перебоями в поставках и ростом цен, Россия обращается к уязвимым странам с двусторонними предложениями о поставках зерна по сниженным ценам, претворяясь, что решает проблему, которую сама же и создала»,— говорится в письме.

Господин Боррель также заявил, что ЕС приложил все усилия, чтобы санкции не повлияли на продовольственную безопасность третьих стран. Он заверил, что Брюссель не вводил ограничения в отношении «российского экспорта продуктов питания и удобрений в третьи страны нет».

Зерновая сделка (черноморская инициатива) была согласована в Стамбуле Россией и Украиной в июле 2022 года. Участниками соглашения также стали Турция и ООН. Сделка включала две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также меморандум РФ—ООН о снятии ограничений на доступ российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. В Москве долгое время утверждали, что вторая часть не выполняется, и в итоге 17 июля объявили о решении не пролонгировать сделку.

Президент РФ Владимир Путин на саммите Россия—Африка заявил, что Москва поделится с Африкой доходами от повышения цен на продовольствие после выхода из зерновой сделки. Он пообещал поставить им «определенные объемы продовольствия бесплатно».

О последствиях — в материале «Ъ» «Пути зерна неисповедимы».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...