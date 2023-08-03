Секретарь СНБО Украины Данилов рассказал, что у контрнаступления ВСУ нет дедлайнов и графика

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у украинских военных нет дедлайнов и графика в ходе контрнаступления. По его словам, военные действия зависят от многих факторов.

«Нам никто дедлайны, кроме нас самих, ставить не может, это во-первых. Во-вторых, никакого графика не существует»,— сказал Алексей Данилов в эфире единого телемарафона (цитата по ТСН).

«Использовать словосочетание "контрнаступление" — я этого никогда не делал. Есть военные действия, они сложные, тяжелые, от многих факторов зависят»,— добавил господин Данилов. По его словам, командиры на местах принимают решения о дальнейших действиях своих подразделений с учетом общих задач армии.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил о серьезном сопротивлении ВСУ в ходе контрнаступления, но охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную». Генерал ВСУ Александр Сырский заявлял, что контрнаступление идет не так быстро, как хотелось бы. CNN сообщал, что украинские военные начали «удваивать усилия по прорыву» обороны России на юге в рамках контрнаступления.

Что происходило на 525-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».