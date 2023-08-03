Генпрокуратура: число признанных нежелательными иностранных НПО за полгода выросло в четыре раза

За первое полугодие 2023 года деятельность 27 иностранных неправительственных организаций (НПО) была признана нежелательной. За тот же период 2022 года нежелательными были признаны семь НПО. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«Приняты решения о признании нежелательной на территории России деятельности 27 (в первом полугодии 2022 года — семи) иностранных и международных неправительственных организаций, угрожающих безопасности государства»,— сказано в сообщении ведомства (цитата по «РИА Новости»).

Среди признанных нежелательными НПО — Greenpeace, Transparеncy International, Международная правозащитная группа «Агора», WWF, Human Rights House Foundation и другие. В Генпрокуратуре добавили, что объектами особого внимания были НПО, «деятельность которых направлена на вмешательство во внутренние дела России».

Олеся Павленко