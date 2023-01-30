Крафт не удержался в бокале

Как стало известно «Ъ-Черноземье», воронежская пивоваренная компания «Канцлеръ» (бренды «Канцлеръ» и «Хмельная миля») скорректировала параметры проекта по строительству крупного производства разливного пива, лимонада и кваса в Нововоронеже. Его плановая мощность практически удвоилась (с 4 до 7 млн дал напитков в год), а объем инвестиций увеличился с 1 до 2,6 млрд руб. Предприятие уже достроено, его запуск запланирован к маю. Эксперты отмечают, что покупательская способность населения падает, тем не менее спрос на пиво, скорее всего, останется стабильным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Черноземье» в региональной власти, параметры проекта «Канцлера» и меры господдержки для него обсуждались на недавней встрече в правительстве Воронежской области. Как подтвердил «Ъ-Черноземье» гендиректор ООО «Пивоваренный завод "Канцлеръ"» Алексей Коростелев, компания планирует до 1 мая 2023 года, «к началу высокого сезона», запустить на полную мощность первую очередь своего предприятия в Нововоронеже, строительство которого началось в 2019 году и завершилось к концу 2022-го.

С момента старта проекта его параметры значительно расширились. Первоначально в рамках первой очереди планировалось вложить 1 млрд руб. в создание производства около 4 млн дал разливного (драфтового) и фасованного пива, а также безалкогольных напитков в год. На сегодня объем вложений увеличился до 2,66 млрд руб., а проектная мощность выросла до 7 млн дал в год. Около 67% необходимой суммы составили кредитное и лизинговое финансирование, остальную часть компания покрыла за счет собственных средств. Банки-партнеры не раскрываются. Власти рассчитывают на создание в первой очереди 64 рабочих мест. Срок окупаемости проекта оценивается в восемь лет — до 2031 года.

Наиболее дорогой частью предприятия является его оснастка. Она потребовала 1,68 млрд руб., остальная часть инвестиций пришлась на строительство зданий и сооружений (921 млн руб.) и земельный участок (62 млн руб.).

Господин Коростелев отметил, что «Канцлеръ» успел закупить импортное оборудование на завод в Нововоронеже в 2021 году, поэтому проблем с его поставками на фоне спецоперации не возникало, однако возникли «сложности с приездом иностранных специалистов» для пусконаладки предприятия, стадия которой продолжается сегодня. «Вторая большая проблема — поставка запасных частей. Оборудование на 99% импортное, соответственно, и запчасти»,— добавил топ-менеджер.

На старте проекта компания планировала возвести до четырех очередей предприятия, но пока параметры трех остальных не конкретизированы, они будут зависеть от конъюнктуры на рынке, уточнил господин Коростелев: «В проекте строительство новых очередей заложено, оно возможно. Но пока о сроках и каких-либо параметрах говорить рано. Предстоит загрузить те мощности, которые мы построили».

«События в стране применительно к пивному рынку мы оцениваем как, мягко говоря, непозитивные с точки зрения покупательской способности наших клиентов. Но тем не менее продукция имеет своего потребителя, и существенного падения спроса мы не видим. Можно говорить, что он остается на прежнем уровне»,— заключил господин Коростелев.

По данным «Ъ-Черноземье», власти региона предварительно одобрили предоставление инвестору льготы по налогу на имущество на пять лет в сумме на 82 млн руб. Даже с ее учетом общие налоговые поступления от реализации проекта за этот же период могут составить 1,5 млрд руб. До 2032 года объем налогов, как ожидается, достигнет 3,8 млрд руб., из которых 3,66 млрд руб.— акцизы в бюджет региона.

У «Канцлера» уже есть действующая пивоварня в Воронеже, на момент запуска в 2010 году ее мощность оценивалась в 2 млн дал в год. Сегодняшняя мощность предприятия не раскрывается в связи с коммерческой тайной. Всего выпускаются, по собственным данным, свыше 100 сортов разливных напитков. Компания также продвигает розничную сеть «Хмельная миля», которая объединяет более 500 франшизных и собственных точек.

По данным «СПАРК-Интерфакс», основное юрлицо ООО «Пивоваренный завод “Канцлер”» зарегистрировано в 2010 году, уставный капитал — 185,6 млн руб. В 2021 году выручка компании составила 911 млн руб. (702,5 млн руб. годом ранее), чистая прибыль — 58,7 млн руб. (32,7 млн руб. в 2020-м). Гендиректор — Алексей Коростелев. 100% долей принадлежат ООО «Нововоронежская пивоваренная компания “Канцлеръ”», конечными бенефициарами которого являются Спартак Джалагония и Роман Тогушов.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз полагает, что спрос на разливное пиво в России и регионах Черноземья в 2023 году продолжит увеличиваться небольшими темпами. «Серьезного роста производства и потребления я не жду, но в целом они должны показать положительную динамику. Это будет год стабилизации,— считает эксперт.— Мы присоединили новые регионы. Также несколько миллионов человек переехали в Россию. Среди них есть и молодежь. Соответственно, количество потребителей пива увеличилось, несмотря на то что некоторая часть представителей среднего класса покинули страну после объявления мобилизации».

По мнению господина Дробиза, в таких условиях «сильные компании имеют возможность теснить более слабых, увеличивать объемы производства и продаж»: «Рост мощностей позволит окончательно выгнать с рынка небольших участников, бизнес которых затруднит требование по маркировке пива».

Редактор портала пивного рынка Profibeer.ru Дмитрий Дробышевский отмечает, что возможности поставки из Европы комплектующих и импортного оборудования для пивзаводов все еще есть, но «стоимость логистики выросла на четверть и более»: «Сроки поставок растягиваются в разы, очень часто оборудование задерживается на границе третьих стран под разными предлогами».

«Российские производители за последние годы сделали шаг вперед, но пока на 100% отечественным оборудованием можно закрыть только потребности малых пивоварен. Для большого проекта линию розлива нужно искать за рубежом. Для него отечественные производители могут предложить, например, емкости брожения»,— рассказал господин Дробышевский.

Сергей Калашников