Стрелков находится в СИЗО «Лефортово», ОНК не выявила признаков давления на него

Правозащитники 22 июля посетили бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (псевдоним Стрелков) в СИЗО «Лефортово». Они осмотрели его камеру, общаться с представителями Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Игорь Гиркин отказался. Об этом в своем Telegram-канале написал ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник, личные вещи, и все, что положено в рамках правил»,— сообщил он.

От беседы касательно условий содержания и соблюдения прав человека в СИЗО Игорь Гиркин отказался. «С чем это связано, сложно однозначно сказать»,— сообщил член СПЧ. Возможно, это шоковое состояние, которое испытывают многие попадающие в СИЗО, или просто ни с кем не хотел разговаривать, предположил он. «Ответа, почему он не хочет в данный момент общаться, мы не получили»,— отметил Алексей Мельников.

Посмотрели на него, осмотрели камеру на предмет оказания давления, также рассказал он. «Признаков морального или физического давления нами выявлено не было»,— заявил представитель ОНК. Попробуем зайти к Игорю Гиркину в следующий раз, когда будем посещать «Лефортово», при наличии обращений, сказал господин Мельников.

Игорю Гиркину предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября. Согласно материалам дела, господин Стрелков со следствием не сотрудничает и не признает вину.

Подробнее — в публикации «Ъ» «На Игоря Гиркина наступил “русский мир”».

Мария Федотова