Суд конфисковал 110 млн рублей и имущество экс-депутата горсобрания Сочи

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Центрального райсуда Сочи о конфискации у бывшего депутата горсобрания Сочи и предпринимателя Сергея Эксузяна 110 млн руб., а также дома и участка площадью 1 га. Об этом сообщает «Ъ-Юг».

С 2010 года господин Эксузян являлся депутатом городского собрания Сочи. Осенью 2022 года его лишили полномочий за сокрытие доходов и имущества. Суд посчитал, что депутат извлекал прибыль в строительной отрасли, в которой принимал решения как депутат.

Речь идет об участке площадью 1 га в микрорайоне Мамайка, который мэрия передала в аренду аффилированной с экс-депутатом Зинаиде Ладыгиной. Сергей Эксузян купил построенный на участке дом, а право аренды женщина отдала ему бесплатно. В декларации о доходах депутат не указал объекты недвижимости, и прокуратура обратила на это внимание. Выяснилось, что участок относится к Верхне-Сочинскому лесничеству Сочинского нацпарка, в котором запрещено жилое строительство.

Во втором случае господин Эксузян получил от ветерана, имеющего звание Героя Советского Союза, доверенность, и подал в администрацию Сочи заявление о безвозмездном получении участка для строительства дома. Мэрия предоставила ветерану в собственность 0,2 га земли в Дагомысе. Через некоторое время экс-депутат купил эту территорию, поделил ее на участки и застроил коттеджами. Позже он продал их за 110 млн руб., однако это было запрещено, поскольку они тоже находится в границах сочинского нацпарка.

При рассмотрении иска прокуратуры Сергей Эксузян заявил, что не получал участки от администрации города, а купил их у физлиц и не использовал свои полномочия. Мэрия Сочи не возражала против конфискации имущества, признавая, что сделки были совершены с нарушениями.

Суд посчитал, что депутат знал о неправомерных действиях мэрии и использовал свой статус для личного обогащения за счет федеральной собственности. В связи с этим он принял решение о возврате имущества в доход государства. Сергей Эксузян заявил, что не согласен с решением суда.

Татьяна Ручкина

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