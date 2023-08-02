Деньги и недвижимость остались в Сочи

Вступило в силу решение суда об обращении в доход государства принадлежащих предпринимателю Сергею Эксузяну денежных средств в сумме 110 млн руб., а также его дома и участка. Инициатором конфискации имущества господина Эксузяна, который в прошлом году был лишен полномочий депутата горсобрания Сочи за сокрытие доходов, выступил замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев. Суд в рамках рассмотрения гражданского дела согласился с мнением надзорного ведомства о том, что господин Эксузян использовал депутатский статус для обогащения, получив и перепродав два участка в Сочи. Как выяснилось, оба участка находятся на территории нацпарка и не могут быть предметом купли-продажи.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Эксузян лишился не только депутатского статуса, но и части имущества

Фото: gs-sochi.ru Сергей Эксузян лишился не только депутатского статуса, но и части имущества

Фото: gs-sochi.ru

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение Центрального райсуда Сочи о конфискации денежных средств в сумме 110 млн руб., а также дома и участка площадью 1 га, принадлежащих предпринимателю Сергею Эксузяну. Соответствующая информация размещена в картотеке суда.

Господин Эксузян с 2010 года был депутатом городского собрания Сочи, осенью 2022 года он был лишен полномочий за сокрытие доходов и имущества. Вскоре после этого замгенпрокурора РФ Игорь Ткачев обратился в суд с заявлением об обращении в доход государства части имущества экс-депутата.

По мнению надзорного ведомства, Сергей Эксузян извлекал прибыль в строительной отрасли, в которой принимал решения как депутат.

«Параллельное осуществление контрольно-нормотворческой и предпринимательской деятельности происходило в условиях непрерывного конфликта интересов, который депутат Эксузян не урегулировал. Извлечение прибыли в таких условиях является незаконным и коррупционным», – говорится в обращении прокуратуры.

В гражданском деле упоминаются два эпизода деятельности Сергея Эксузяна. В первом случае речь идет об участке площадью 1 га в микрорайоне Мамайка, который мэрия передала в аренду Зинаиде Ладыгиной (аффилированное с экс-депутатом лицо). Сергей Эксузян купил построенный на участке дом, а право аренды госпожа Ладыгина отдала ему бесплатно. Депутат не стал указывать объекты недвижимости в декларации о доходах, на что обратила внимание прокуратура. В ходе проверки выяснилось, что участок передан в аренду незаконно: территория относится к Верхне-Сочинскому лесничеству Сочинского нацпарка, где запрещено жилое строительство.

Второй эпизод дела также связан с получением земли под застройку. Сергей Эксузян получил доверенность от ветерана – имеющего звание Героя Советского Союза, жителя другого региона, после чего обратился в мэрию с заявлением о получении участка для строительства дома. Администрация Сочи безвозмездно предоставила ветерану в собственность 0,2 га земли в поселке Дагомыс. Спустя непродолжительное время Сергей Эксузян приобрел эту территорию, поделил ее на участки и застроил коттеджами, которые продал за 110 млн руб. Доходы от сделок депутат указал в декларации, но Генпрокуратура выяснила, что участок не подлежал продаже, так как он тоже находится в границах сочинского нацпарка.

В ходе рассмотрения иска прокуратуры Сергей Эксузян пояснил, что не получал участки от администрации города, а приобретал их у физических лиц, в связи с чем не мог использовать свои властные полномочия.

В свою очередь, мэрия Сочи не возражала против конфискации имущества, признавая, что сделки были совершены с нарушениями.

Суд, изучив доводы сторон, согласился с мнением надзорного ведомства, что господину Эксузяну как депутату было известно о неправомерных действиях мэрии, он использовал статус для личного обогащения за счет федеральной собственности, поэтому незаконно полученное имущество подлежит обращению в доход государства.

В ответ на просьбу «Ъ-Юг» прокомментировать ситуацию Сергей Эксузян ограничился заявлением, что он не согласен с решением суда.

Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов полагает, что при дальнейшем обжаловании судебного акта экс-депутат будет доказывать законность приобретения имущества. «Против Сергея Эксузяна может сыграть то, что сейчас наблюдается усиленный тренд на обличение незаконной депутатской деятельности по причине роста контроля со стороны государства, в том числе для демонстрации борьбы с коррупцией. В данном случае конфискация может выглядеть показательной и демонстрационной», – отметил юрист.

Анна Перова, Краснодар