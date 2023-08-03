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Коммерсантъ FM
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Неподъемные проценты

Высокая ставка по вкладам вызвала ажиотаж в отделении банка

Резкое повышение ставок по вкладам банка может приводить к неприятным для вкладчиков ситуациям. Банк «Синара» в конце июля ввел новый накопительный счет со ставкой до 10% годовых. Судя по всему, наплыв клиентов, как минимум в Москве, оказался значительным, в результате одно отделение было закрыто раньше времени «по техническим причинам», а информация о новом инструменте исчезла с сайта. Участники рынка допускают, что банк мог уже выполнить план по привлечению пассивов. А юристы подчеркивают, что работники отделения имеют право менять режим работы.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Единственное общее отделение в Москве банка «Синара» (57-е место по размеру активов на начало 2022 года) 2 августа в результате наплыва клиентов закрылось примерно после 13:00 (вместо официальных 19:00), убедился корреспондент “Ъ”. Сотрудники рядом с входной дверью повесили объявление, что допофис «Московский» банка «Синара» «по техническим причинам приостановил работу». Внутри были люди, и планировалось, что их обслуживание завершат. Однако новых клиентов, оставшихся на улице, внутрь уже не пускали. Среди стоявших на улице клиентов, с их слов, были и те, кого вчера сотрудники банка пообещали впустить в офис по записи без очереди.

Из разговоров стало понятно, что клиенты хотели разместить средства. Это могло быть связано с тем, что банк предложил новым клиентам, открывшим накопительный счет с 24 июля по 31 августа, ставку в 10% годовых в первые два месяца. В конце июля вслед за повышением ключевой ставки ЦБ до 8,5% банки начали увеличивать ставки по вкладам, в том числе до 10% годовых (см. “Ъ” от 22 июля). Однако во второй половине дня пресс-релиз именно об этой услуге и карточка продукта уже были удалены с сайта банка, хотя другие предложения остались.

Ожидавшие клиенты требовали директора офиса. Вышедшая сотрудница не представилась, но, по ее словам, банк не мог обслуживать клиентов по техническим причинам. Сотрудница уточнила, что в Москве только одно отделение (второй офис обслуживает зарплатных клиентов ТМК и группы «Синара»), и заявила, что записаться нельзя, но можно прийти завтра.

Позже в банке пояснили “Ъ”, что сам продукт «не закрыт и открыть его можно во всей сети без ограничений». «С сайта удалена страница, так как ушла на доработку, поскольку не соответствовала новому стилю»,— уточнили там, пообещав вернуть информацию до конца недели. В банке также утверждают, что «офис не прекращал обслуживание клиентов весь день и продолжает работать на данный момент».

«Синара» — региональный банк с фокусом на необеспеченном потребительском кредитовании, инвестициях в ценные бумаги, а также расчетно-кассовом обслуживании юрлиц, отмечало в мае рейтинговое агентство «Эксперт РА». По итогам первых шести месяцев 2023 года банк показал чистую прибыль по РСБУ в размере 213 млн руб. 96,82% акций банка принадлежит группе «Синара».

По словам собеседников “Ъ” в ряде банков, причины ограничения обслуживания могли быть разными — «Синара» мог не справиться как с количеством людей, так и с суммами, которые приносили вкладчики. Один из собеседников “Ъ” допускает, что перед банком «стояла задача собрать определенный объем средств вкладчиков, которую удалось выполнить досрочно». Но источник “Ъ” признает и возможность технического сбоя, связанный с наплывом клиентом.

На практике такие ситуации бывали, например, в 2022 году, когда ключевую ставку резко подняли до 20% годовых, отмечает один из собеседников “Ъ”. Однако, поясняет он, тогда управляли ситуацией — вводили электронные очереди, обещали клиентам пролонгировать вклады без потери процентов и т. д.

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”. Юристы отмечают, что действия банка были законными. Кредитная организация имеет право как устанавливать определенные часы работы своих объектов, так и менять их режим работы, при этом банки вправе делать это по любым причинам, подчеркивает банковский юрист Нина Семина. По ее словам, решение закрыть отделение может принять в том числе и его руководитель.

Как правило, сообщения на сайтах банков с предложениями по накопительным счетам, вкладам и кредитным продуктам носят маркетинговый характер и не предполагают оферты, уточняет юрист. Таким образом, добавляет госпожа Семина, те, кто не успел воспользоваться акцией, не могут обязать и принудить банк к заключению договора.

Ольга Шерункова

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