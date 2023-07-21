Пассивно следуя за ЦБ

После повышения ключевой ставки крупнейшие банки резко подняли ставки по депозитам, в некоторых случаях — до 10% годовых. Их примеру могут последовать и другие кредитные организации, в том числе те, которые уже поднимали ставки в предыдущие месяцы. Так как банкам необходимо восстанавливать объем длинных пассивов, то ставки растут в основном по длинным вкладам. Неизбежный рост издержек банки могут переложить на заемщиков, так что роста ставок по кредитам, видимо, долго ждать не придется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Килькин, Коммерсантъ Фото: Артем Килькин, Коммерсантъ

После неожиданно резкого подъема ключевой ставки на 100 б. п., до 8,5%, крупнейшие российские банки также резко повысили доходность вкладов. О повышении со следующей недели максимальных ставок на 0,5 п. п. объявили Сбербанк и ВТБ, на 1 п. п.— Альфа-банк. В итоге ставки выросли до 10% годовых. В МТС-банке планируют повышение ставок по вкладам в ближайшую неделю, в «ФК Открытие» — «в ближайшие дни», не уточнив размера повышения. В Совкомбанке ставки по депозитам будут обсуждаться в ближайшее время. В Почта-банке прорабатывают возможности корректировки ставок, притом что в июле уже повышали ставки на 1,5–3,5 п. п. В ПСБ и МКБ будут принимать решение с учетом «рыночной конъюнктуры» и «потребностей клиентов».

Ряд банков — в частности, Росбанк и «Зенит» — объявили о повышении ставок по отдельным вкладам на 0,4–0,5 п. п. за час до объявления новой ключевой ставки. При этом кредитные организации поднимали ставки еще в мае—июне. По данным Frank RG, в мае из топ-20 банков максимальные ставки повысили ВТБ, Почта-банк и банк «Русский стандарт» (на 0,5–1,25 п. п.), в июне так поступили Совкомбанк, ВБРР, Росбанк, МТС-банк, ХКФ-банк (до 1,5 п. п.).

Повышение доходности вкладов со стороны банков в июне могло быть опережающим шагом, связанным с их ожиданием роста ключевой ставки, говорит банковский эксперт Алексей Нечаев.

По оценке Frank RG, к 20 июля средняя ставка по вкладам в топ-20 составила 8,98% годовых. Впрочем, по данным ЦБ, максимальная средняя ставка в топ-10 банков держалась с конца июня на уровне 7,8% годовых.

При установлении доходности депозитов помимо ключевой ставки банки оценивают конъюнктуру рынка розничного банкинга, долговых бумаг, МБК, инфляции и инфляционные ожидания, баланс привлеченных и размещенных средств, отмечает руководитель внешних коммуникаций ХКФ-банка Станислав Дужинский. «Судя по ситуации на рынке, банки сейчас массово повысят свои ставки по вкладам на 0,5–1 п. п. Но в основном вырастут проценты на срок от одного года. По краткосрочным депозитам такого значительного прироста не прогнозируем»,— говорит менеджер продукта «Вклады» в сервисе «Сравни.ру» Мария Татаринцева. «Сейчас, чтобы нормально работать, им нужен более долгий горизонт планирования и длинные деньги»,— поясняет она. Как правило, говорит господин Нечаев, банки делают более привлекательной ставку по коротким вкладам, когда ожидают понижения ставок, чтобы снизить процентный риск; сейчас обратная ситуация. Впрочем, по его мнению, пока большинство участников рынка «не считают цикл повышения долгосрочным».

Резкий подъем ключевой ставки должен отразиться на банковских доходах.

В июне этого года зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов оценивал, что повышение ключевой ставки на 100 б. п. означает потерю около 18 млрд руб. чистого процентного дохода за год. У Сбербанка чувствительность к процентному риску может быть меньше, оценивает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. Но, по ее мнению, небольшую потерю на процентном доходе нельзя назвать существенным негативом, «учитывая сильные финансовые результаты, которые банки покажут по итогам года».

Тем более что при росте ставок банки могут выиграть от переоценки активов. «Тогда как в пассивах повышение ставки транслируется лишь на некоторую их часть»,— поясняет госпожа Найденова. Так, на балансах многих банков есть большая доля бесплатных или почти бесплатных пассивов в виде текущих счетов, уточняет Ольга Найденова. Кроме того, «банки умеют переносить процентные расходы на заемщиков», добавляет она. Это заметно и по результатам 2022 года, когда при росте ключевой ставки до 20% в начале года банковский сектор в целом сумел продемонстрировать небольшой рост процентных доходов, заключает эксперт. По данным ЦБ, после падения чистых процентных доходов во втором квартале 2022 года до 0,74 трлн руб., в третьем и четвертом кварталах они достигли 1,1 трлн руб. и 1,28 трлн руб. соответственно, что превысило квартальные показатели предшествующих двух лет.

Ольга Шерункова