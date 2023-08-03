Аудиторы сыграли на понижение

На недобросовестный сговор аудиторских компаний при участии в торгах впервые обратила внимание ФАС. Одна из компаний выставляла минимальную заявку по стоимости, выигрывая у других по ценовому критерию. Но по неценовым критериям претендент не проходил по конкурсу. В итоге победа оставалась другой компании, с лучшими неценовыми критериями. По словам экспертов, если сговор будет доказан, участникам грозят оборотные штрафы, которые могут достигать 4% от выручки. Более того, могут возникнуть сомнения в безупречной деловой репутации с риском исключения из СРО, подчеркивают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале недели Московское управление ФАС на своем сайте объявило о раскрытии договоренности между АФ «Уральский союз» (15-е место в рейтинге аудиторских организаций RAEX) и «Консалтингаудит "Уральский союз"» по недобросовестному участию на торгах по оказанию услуг аудита для компаний с госучастием. По словам опрошенных “Ъ” аудиторов, это произошло «впервые за многие годы».

По данным ФАС, при участии в торгах «Консалтингаудит "Уральский союз"» подавала предложения о снижении начальной максимальной цены контрактов на 97% (в 33 раза ниже), из-за чего остальные участники автоматически получали 0 баллов по ценовому критерию и проигрывали конкурс. Однако необходимые документы и сведения по неценовым критериям компания не подавала, в связи с чем лишалась возможности заключить контракт. АФ «Уральский союз» не подавала предложений о снижении цены и побеждала в конкурсах на основании баллов по неценовым критериям.

По данным ФАС, компании прибегали к подобной стратегии на 29 конкурсах, в результате чего АФ «Уральский союз» заключила контракты более чем на 41 млн руб. Среди заказчиков были Росимущество, ТТЦ «Останкино», «Мосметрострой», Всероссийский центр изучения общественного мнения. В группе «Уральский союз» и ФАС не ответили на запросы “Ъ”.

По словам юристов, подобные сговоры могут привести к оборотным штрафам. В зависимости от того, как квалифицировано антимонопольным органом нарушение, размер ответственности может составить до 15% от выручки правонарушителя, уточняет советник антимонопольной практики МЭФ Legal Оксана Павлухина. Руководитель практики «Антимонопольное право» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Елена Кузнецова уточняет, что за подобный картель максимальный размер штрафа может составлять половину начальной стоимости предмета торгов, но не превысит 4% от выручки правонарушителя, отмечает госпожа Павлухина.

Согласно отчетности компаний за 2022 год, выручка АФ «Уральский союз» составила 257 млн руб., «Консалтингаудит "Уральский союз"» — 137 млн руб.

Однако последствия могут быть еще серьезнее. По словам партнера практики аудиторских услуг группы Б1 Игоря Буяна, «подобное поведение может стать основанием для сомнений в безупречной деловой репутации аудиторской компании, что, в свою очередь, ведет к исключению из СРО».

Одним из требований членства в СРО является «наличие безупречной деловой репутации», подтверждает советник China Window Consulting Group Альберт Трофимов. В случае привлечения аудиторской фирмы, например, к административной ответственности и наложения штрафа со стороны УФАС, добавляет он, СРО теоретически может расценить такой кейс как основание для применения мер дисциплинарного взыскания и прекращения членства.

Вместе с тем более внимательное отношение ФАС к рынку аудита «быстрее очистит его от недобросовестных игроков», считают собеседники “Ъ”. ФАС может «помочь бороться с комфортными аудиторами», считает господин Буян. У регулятора, полагает он, «вероятно, есть больше информации о результатах тендеров, чем у СРО, соответственно, служба способна более оперативно принимать решения».

Юлия Пославская, Екатерина Волкова