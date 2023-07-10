Аудиторы вызвали сомнения

Федеральное казначейство (ФК) впервые за историю российского рынка аудита может исключить из саморегулируемой организации (СРО) игрока из топ-20. Еще одна крупная компания должна будет приостановить деятельность на два месяца. По словам участников рынка, это чревато потерей репутации и клиентов. Одной из причин мер они считают возможные нарушения 115-ФЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В июне ФК и его управление по городу Москве вынесли более десятка решений об исключении аудиторских компаний из реестра СРО или приостановлении их деятельности, следует из их протоколов. В частности, московское управление Казначейства рекомендовало исключить одного из крупных игроков — «КСК Аудит» (по данным RAEX, занимает 14-е место по выручке за 2022 год). «Группа Финансы» (занимает 17-е место) по предписанию Казначейства должна приостановить деятельность на 60 дней.

Для сравнения, за 2021 год Казначейством и его московским отделением суммарно было вынесено лишь десять решений об исключении или приостановлении деятельности. В 2022 году подобных решений не было. Партнер практики аудиторских услуг группы компаний Б1 Игорь Буян считает, что учащение проверок связано с изменениями в системе.

Ранее Казначейство было обязано проверять каждую аудиторскую организацию не реже чем раз в три года. Во время пандемии проверки прекратились и никаких дисциплинарных мер быть не могло. При этом в годы пандемии изменился закон, согласно которому Казначейство обязано каждый год проверять организации с повышенным риском (проверяющие общественно значимые организации), поясняет он.

Вместе с тем, говорят аудиторы, исключение из СРО компании топ-20 происходит впервые на рынке российского аудита, приостановление деятельности крупного игрока произошло последний раз несколько лет назад.

По словам управляющего партнера «КСК-Групп» Елены Межуевой, протокол об исключении опубликовало московское управление, которое может только рекомендовать ту или иную меру, финальное решение остается за Федеральным казначейством, зачастую снижающим меру наказания. В случае исключения компания планирует оспаривать это решение, добавляет она. Гендиректор «Группы Финансы» Андрей Звездин сообщил “Ъ”, что оспаривать решение не планирует.

Участники рынка считают, что исключения и приостановления деятельности компаний могут быть, в частности, связаны с нарушениями норм антиотмывочного законодательства (115-ФЗ). «Казначейство взяло на себя объемную нагрузку по проверке 115-ФЗ, тем не менее аудиторам так и не стало понятно, какую роль мы играем в "антиотмывочном" законе»,— говорит гендиректор «Пачоли» Ольга Комиссарова. В бухгалтерском учете сделки отражаются спустя какое-то время после того, как они фактически произошли. По сути, аудит — подтверждение этого учета. В ФК не ответили на вопросы “Ъ”.

Госпожа Межуева подтверждает, что рекомендация исключить компанию из СРО связана с разночтениями в трактовках 115-ФЗ профессионального сообщества и Казначейства. Операции клиента, идущие за рубеж в недружественные страны, например на Кипр, Казначейство трактует как подозрительные, и аудиторы должны докладывать о них в Росфинмониторинг.

Между тем приостановление деятельности и исключение из СРО чреваты серьезными последствиями для аудитора. Если компания приостанавливает деятельность, то ей нельзя заключать новые договоры, но можно работать по старым, тогда как исключение подразумевает полную остановку, говорит господин Буян. Приостановление деятельности может попасть на период договорной кампании, тогда аудитор не сможет участвовать в тендерах и подписывать договоры, добавляет гендиректор «ФБК Поволжье» Сергей Никифоров.

Госпожа Комиссарова предупреждает, что расходы аудиторов на успешное прохождение проверок действительно увеличатся: «Мы, например, всерьез задумываемся о добавлении в штат дополнительных единиц, которые будут отвечать за взаимодействие с контролирующими органами: Федеральным казначейством, Банком России и СРО. И это, конечно же, ляжет в нашу себестоимость».

Юлия Пославская