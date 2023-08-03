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Коммерсантъ FM
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В Пулково не все равно

ФАС обвинила аэропорт в нарушении конкуренции

Как выяснил “Ъ”, владелец грузового терминала в Пулково «Новапорт» пожаловался в ФАС на то, что оператор аэропорта заставляет его оплатить концессионный платеж. Параллельно на неравные условия тарифов пожаловались независимые хендлинговые компании, работающие в Пулково. ФАС потребовала от аэропорта разработать единую ценовую политику и типовой договор на обеспечение доступа к своей инфраструктуре.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, причиной, по которой ФАС выдала предупреждение оператору аэропорта Пулково «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС), стали жалобы со стороны «Грузового терминала "Пулково"» и хендлинговых компаний «Ю-Ти-Джи» и «Ю-Ти-Джи-Домодедово». Последних на рынке связывают с авиакомпанией Utair, терминал принадлежит холдингу «Новапорт».

Как рассказал “Ъ” источник в «Новапорте», обращение в ФАС было связано с «концессионным платежом», который ВВСС выставил «Грузовому терминалу». Холдинг приобрел терминал весной 2021 года, и «концессионный сбор», по словам собеседника “Ъ”, был обозначен в договоре «без конкретики». Обоснования его аэропорт не предоставил и проигнорировал просьбы уточнить, оплачивают ли его другие присутствующие на территории аэропорта компании. «Мы не оспариваем ни его размер, ни существование: мы хотели бы понимать, платят ли другие этот взнос наравне с нами»,— пояснил источник “Ъ”.

В феврале 2023 года власти Петербурга продлили концессионное соглашение с ВВСС на развитие инфраструктуры аэропорта до 2060 года. В 2021 году глава ВТБ (один из акционеров ВВСС) Андрей Костин говорил, что стоимость проекта оценивается в 60–70 млрд руб.

Жалоба хендлеров стала продолжением истории о борьбе за равный доступ к аэропортовой инфраструктуре Пулково. В 2022 году ФАС по жалобе авиакомпании «Победа» выносила аэропорту предупреждение, считая, что тот затрудняет конкурентам доступ к инфраструктуре, чтобы продвигать свои хендлинговые услуги. У «Победы» на тот момент было совместное предприятие с «Ю-Ти-Джи Групп» — «Победа Хэндлинг». Ситуация, по словам близких к «Аэрофлоту» источников “Ъ”, не изменилась с тех пор, как весной 2023 года «Победа» вышла из СП. «Пулково успешно выдавливает конкурентов»,— заключает один из них.

АО «Ю-Ти-Джи», по СПАРК на 2021 год, на 50% принадлежало Utair и, по информации источников “Ъ”, остается связано с авиакомпанией. «Ю-Ти-Джи Домодедово» принадлежит «Ю-Ти-Джи Групп», которой руководит ее экс-совладелец и бывший член правления Utair Дмитрий Тизин. Состав ее акционеров не раскрывается. «Ю-Ти-Джи Групп» владеет 49% в «Ю-Ти-Джи-Внуково», остальная доля у «АВ Холдинга» Виталия Ванцева.

В ФАС подтвердили “Ъ”, что получили заявления от АО «Грузовой терминал "Пулково"», «Ю-Ти-Джи» и «Ю-Ти-Джи Домодедово» о нарушении ВВСС антимонопольного законодательства. Признаки нарушения, уточнили там, «выразились в установлении для операторов разных условий доступа к инфраструктуре Пулково». 2 августа ФАС обязала Пулково в течение трех месяцев разработать и согласовать со службой «единый экономически обоснованный порядок ценообразования» на свои услуги и типовой договор. Служба отметила недопустимость включения в состав платежей «расходов, включенных в иные тарифы и сборы».

В Пулково сообщили “Ъ”, что «ВВСС использует единообразный подход к ценообразованию». «Управляющая компания аэропорта согласует условия по оплате для операторов с регулятором и не допустит нарушения антимонопольного законодательства»,— заверили в пресс-службе.

Аэропорт как естественная монополия обязан проводить единую ценовую политику, и при прочих равных тарифы не должны быть разными, отмечает управляющий партнер Kulik & Partners Law.Economics Ярослав Кулик. Монополисты могут устанавливать различные цены, но только «при наличии экономического или технологического обоснования», добавляет юрист BGP Litigation Елена Сатина. Концессия подразумевает развитие всего комплекса аэропорта, и включение расходов на ГЧП лишь для грузового терминала «не представляется обоснованным», считает она. Впрочем, добавляет управляющий партнер группы Veta Илья Жарский, у Пулково остается возможность обжаловать выводы ФАС в судебном порядке, поскольку «антимонопольный орган исходит лишь из сведений, которые доступны ему из жалоб».

Айгуль Абдуллина

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