И все-таки миру — «Мир»

Мой знакомый, отдыхавший в одной дружественной стране, рассказал, что не испытывал проблем с шопингом, несмотря на то что карты «Мир» там официально не действуют. В одном из магазинчиков он присмотрел куртку, которая подходила по размеру и фасону, но не по цене. Такой суммы наличными у него не было, а карты были только российских банков. Продавец, поняв, что клиент готов совершить недешевую покупку, но заплатить может только по безналу, предложил два варианта — перевести его сотруднику деньги через СБП или оплатить покупку картой «Мир». В доказательство серьезности намерений он достал из-под прилавка POS-терминал российского банка. И сделка состоялась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как рассказал источник “Ъ” в крупном банке, в последнее время небольшие торговцы в курортных городах дружественных стран стали практиковать переводы с карты на карту, переняв эту форму оплаты у переехавших туда россиян. Потом сотрудник с российским счетом переведет деньги на счет магазина или непосредственно его хозяину. Но эта схема, признает банкир, «серая» и может вызвать законные вопросы у налоговых органов.

Второй вариант, по словам собеседника “Ъ”, абсолютно легальный и его уже опробуют не только мелкие, но и крупные торговцы, и даже отели. Суть в том, что иностранное торгово-сервисное предприятие (ТСП) через посредника открывает счет в рублях в российском банке. Посредник заключает с этим банком договор эквайрингового обслуживания иностранного ТСП (менять кассовую ленту, обновлять прошивки и т. п.).

Потом посредник получает оговоренное число POS-терминалов, приезжает в страну, где работает ТСП, и подключает его к эквайринговой сети банка точно так же, как и любой отечественный магазин — через интернет. Платеж через POS-терминал поступает на счет ТСП в российском банке, а после конвертации деньги переводятся на его же счет в иностранном банке. Схема мало чем отличается от оплаты товаров в интернет-магазинах при условии получения их самовывозом.

По словам источника “Ъ”, эта схема хороша и тем, что сам платеж не проходит через иностранный банк, а значит, у того нет сотрудничества с системой «Мир», за которое западные власти грозят многочисленными карами. К тому же международные платежные системы настойчиво рекомендуют представителям крупнейших банков и местным регуляторам не работать с российскими коллегами. Но гоняться за каждой мелкой лавочкой, чтобы выяснить, не приняла ли она платеж по карте «Мир», может оказаться слишком дорого.

Таким образом, пока представители регуляторов дружественных стран обсуждают с ЦБ варианты налаживания расчетов, а чиновники делают оптимистичные заявления на эту тему, бизнес на местном уровне решает вопросы «Мира» без какого-либо их участия.