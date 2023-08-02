Минобороны ограничило движение для судов и летательных аппаратов в Керченском проливе

Движение в Керченском проливе ограничено для судов и летательных аппаратов, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Исключение — суда, идущие днем по фарватерам и рекомендованным путям через пролив транзитом или в порты в проливе, говорится в сообщении ведомства.

«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полеты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе ограниченном береговой чертой <…> за исключением судов, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в керченском проливе»,— сообщается на сайте Минобороны (цитата по ТАСС).

Ранее министерство уведомило власти Крыма и Кубани о запрете прохода Керченского пролива маломерными судами. Под ограничение попали прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфы, сабдоски и их аналоги.

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Александр Дремлюгин, Симферополь