Союз стран Западной Африки пригрозил военным вмешательством в случае отказа мятежников вернуть власть президенту Нигера

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) по итогам экстренного саммита в штаб-квартире организации в Абудже сообщило, что организаторам военного переворота в Нигере дается неделя для освобождение президента Мохамеда Базума и восстановление конституционного строя, передает Reuters.

В случае невыполнения требований ЭКОВАС пригрозил применением «всех мер», включая военное вмешательство. Как отмечает AFP, в 2022 году ЭКОВАС создал региональные силы безопасности для предотвращения военных переворотов, однако подробности о формировании неизвестны до сих пор. Министры обороны стран Западной Африки проведут внеплановое заседание сегодня, 30 июля.

В итоговом заявлении, которое на саммите зачитал председатель ЭКОВАС Бола Тинубу, говорится, что союз закрывает границы между странами сообщества и Нигером, останавливает коммерческие рейсы, передает AFP. Члены ЭКОВАС также приостанавливают коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером, замораживают активы страны в Центральном и коммерческих банках.

В ночь на 27 июля в эфире национального телевидения группа военных из президентской гвардии Нигера сообщила, что Мохамед Базум и все члены его семьи были отстранены от власти. Свержение лидера произошло на фоне возможного увольнения командующего президентской гвардией генерала Омара Чиани. Позднее членов президентской гвардии поддержало командование армии Нигера. Мохамед Базум отказался уходить в отставку.

Подробности — в публикации «Ъ» «Военные Нигера нанесли превентивный удар».

Лусине Баласян