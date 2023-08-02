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Коммерсантъ FM
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В школах Украины введут обучение управлению дронами

С сентября 2023 года в украинских школах планируется запуск обновленной программы предмета «Защита Украины», в рамках которой учеников обучат, в частности, управлению дронами. Об этом сообщил министр образования Украины Оксен Лисовой, уточнив, что программа обновлена с учетом запросов школьников.

Оксен Лисовой

Оксен Лисовой

Фото: wikipedia.org / Денис Верменко

Оксен Лисовой

Фото: wikipedia.org / Денис Верменко

«Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — то, на что сегодня есть запрос (и от учеников, и от учениц). Будем реализовывать в школах из разных областей»,— написал господин Лисовой в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta).

Итоговую программу дисциплины «Защита Украины» сформируют на основе отзывов учеников и учителей, которые поучаствуют в экспериментальном запуске. Перед этим планируется провести обучение для учителей с привлечением международных и общественных организаций. Среди прочего планируется обучение с симуляторами дронов с системой First Person View (FPV, «вид от первого лица») — они передают видео в реальном времени.

Сегодня, 2 августа, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Facebook, что ВСУ приняли на вооружение десятую модель FPV-дрона. Эта модель собирается на Украине преимущественно из иностранных комплектующих. За 15 месяцев ВСУ получили более 30 моделей БПЛА различных типов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

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