В школах Украины введут обучение управлению дронами

С сентября 2023 года в украинских школах планируется запуск обновленной программы предмета «Защита Украины», в рамках которой учеников обучат, в частности, управлению дронами. Об этом сообщил министр образования Украины Оксен Лисовой, уточнив, что программа обновлена с учетом запросов школьников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксен Лисовой

Фото: wikipedia.org / Денис Верменко Оксен Лисовой

Фото: wikipedia.org / Денис Верменко

«Качественная домедицинская помощь, минная безопасность, управление дронами и ориентирование на местности — то, на что сегодня есть запрос (и от учеников, и от учениц). Будем реализовывать в школах из разных областей»,— написал господин Лисовой в Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta).

Итоговую программу дисциплины «Защита Украины» сформируют на основе отзывов учеников и учителей, которые поучаствуют в экспериментальном запуске. Перед этим планируется провести обучение для учителей с привлечением международных и общественных организаций. Среди прочего планируется обучение с симуляторами дронов с системой First Person View (FPV, «вид от первого лица») — они передают видео в реальном времени.

Сегодня, 2 августа, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в Facebook, что ВСУ приняли на вооружение десятую модель FPV-дрона. Эта модель собирается на Украине преимущественно из иностранных комплектующих. За 15 месяцев ВСУ получили более 30 моделей БПЛА различных типов.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».