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Под Воронежем откроется флагманский магазин турецкой LC Waikiki

Под Воронежем может открыться крупнейший в Черноземье магазин турецкого бренда LC Waikiki, рассказали в пресс-службе компании. Планируется, что он займет 1,6 тыс. кв м в одном из крупнейших ТРЦ макрорегиона — сити-парке «Град» в примыкающей к северной части города части Рамонского района (общая площадь ТРЦ — 203 тыс. кв. м). Компания уже арендовала помещение на условиях долгосрочного договора, консультантом сделки выступила NF Group (ранее Knight Frank Russia). Объем инвестиций в открытие нового магазина в LC Waikiki не раскрыли.

Компания LC Waikiki основана во Франции в 1988 году, с 1997 года является турецким брендом. В 2009 году открылся первый международный магазин LC Waikiki в Румынии. Сегодня бренд управляет более чем 1,2 тыс. магазинами в 57 странах в 362 городах, в которых работает более 50 тыс. сотрудников. Бренд уже представлен и в Черноземье. В Воронеже магазин бренда открыт в расположенной в центре города «Галерее Чижова».

Владимир Зоркий

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