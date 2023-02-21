В воронежском сити-парке «Град» планируют за год обновить 54 магазина

В 2023 году в ТРЦ «Град» под Воронежем планируется обновление 54 магазинов. Так, по данным консультанта проекта – компании NF Group, в феврале на обновлении находятся магазины Milavitsa, «Немецкая обувь», «Л’Этуаль» и Respect. Часть из них расширит площадь торговых точек. При этом по итогам 2022 года в сити-парке уже обновилось более 40 арендаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам управляющего сити-парком «Град» Алексея Базина, обновление для ТРЦ – «непрерывный процесс, который выражается в требовательности к себе и своим партнерам – маленьким филиалам индустрии моды в городе, где они находятся». «Такое отношение к покупателям в 95% случаев конвертируется в увеличение товарооборота магазинов. Как правило, это прирост на 20–35%, в отдельных случаях может достигать и 80%. Получаем классический win-win-win в модели “ТРЦ – арендатор – покупатель”»,- объяснил управленец.

По подсчетам NF Group, в пяти регионах Черноземья (Курск, Липецк, Тамбов, Воронеж и Белгород) сейчас насчитывается 50 действующих качественных торговых объектов с суммарной арендопригодной площадью более 1,5 млн кв. м. Обеспеченность торговыми площадями на конец 2022 года составила 583 кв. м на тысячу жителей. Большинство объектов сосредоточено в Воронеже – 35%, а на втором месте Курск – 29%. При этом Воронеж занимает пятое место по уровню обеспеченности торговыми площадями среди городов-миллионников.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева напомнила, что основным акцентом в процессе трансформации является наполнение торговых центров различными досуговыми, развлекательными форматами: «В данном случае речь идет не о классических, а, скорее, о свежих, уникальных форматах. Однако к их выбору и запуску проекта нужно подходить с умом, начиная с анализа целевой аудитории, заканчивая выбором определенного формата. Он будет вызывать у потенциальных потребителей целый комплекс эмоций и иметь весомое значение, предлагая то, что они, вероятно, хотели бы освоить или изучить, но не имели возможности и времени».

Андрей Цветков