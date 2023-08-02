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Коммерсантъ FM
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МЧС предупредило о 30-градусной жаре в Москве с 3 по 7 августа

Главное управление МЧС по Москве объявило штормовое предупреждение в связи с тем, что, по прогнозам Росгидромета, в столице ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха днем 29–31°C 3 и 4 августа и 32–34°C с 5 по 7 августа. Пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

В связи с жарой МЧС рекомендовало жителям Москвы избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить много воды. При нахождении на водоемах ведомство рекомендовало купаться только на оборудованных пляжах, не заплывать за знаки ограждения купальных зон, не выплывать на судовой ход, не приближаться к судам, не оставлять детей без присмотра и не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

1 августа Гидрометцентр сообщил, что 4 августа в Москве ожидается до 28–30°С, 5 августа — 30–32°С, 6 и 7 августа — 29–34°С. Синоптики отметили, что 7 августа в столице ожидается заметное понижение температуры.

Эрдни Кагалтынов

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