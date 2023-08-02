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«Ростсельмаш» запустит тракторный завод в Ростове в IV квартале 2023 года

Строительство тракторного завода ООО «КЗ “Ростсельмаш”» в Ростове-на-Дону вошло в финальную стадию, сообщает пресс-служба компании. Выпуск первых образцов техники запланирован на IV квартал текущего года.

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Фото: пресс-служба ООО «КЗ “Ростсельмаш”»

Фото: пресс-служба ООО «КЗ “Ростсельмаш”»

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Фото: пресс-служба ООО «КЗ “Ростсельмаш”»

Фото: пресс-служба ООО «КЗ “Ростсельмаш”»

В ноябре «Ростсельмаш» планирует провести тестирование полного технологического цикла, включая сварку, окраску, сборку. Сейчас основные объекты предприятия находятся на разной степени готовности. Цеха общей площадью 57 тыс. кв. м. готовы к установке оборудования. Уже ведется монтаж малой окрасочной линии, главного сборочного конвейера, обустраивается участок испытаний, монтируются грузоподъемные механизмы.

Также на территории предприятия ведется строительство шоурума, административно-бытового корпуса. Скоро начнется организация парковки парковки для работников завода на 200 мест.

«Все запланированные работы находятся в высокой степени активности. Проделана огромная работа, и мы уже на финишной прямой»,— цитирует пресс-служба директора по маркетингу компании «Ростсельмаш» Андрея Рябова.

Как сообщалось ранее, строительство тракторного завода началось в 2021 году. Общая площадь предприятия составит 62 тыс. кв. м. Ежегодно здесь будут выпускать 5 тыс. единиц машин в год. На заводе будет создано 1850 новых рабочих мест.

Анастасия Назарова

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